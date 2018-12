 Zooplus-Aktie - WKN 511170: Zooplus-Aktie fällt 2,9 Prozent

Der Anteilschein des Online-Tierfutterhändlers Zooplus gehört mit einem Minus von 2,9 Prozent im SDax zu den Verlustbringern des Tages. Derzeit notiert die Aktie bei 137,10 Euro.

Zooplus Aktie: News zur aktuellen Kurs-Entwicklung

FrankfurtDie Aktie des Internethändlers Zooplus gehört mit einem Minus von 2,9 Prozent zu den klaren Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 141,20 Euro hat sie sich um 4,10 Euro auf 137,10 Euro verschlechtert.

Der Wert gehört im SDax mit 2,9 Prozent Minus zu den Verlierern. Der Anteilschein liegt zur Stunde auf Platz 49 im unteren Drittel des SDax. Zur Stunde verbucht der SDax 9.794 Punkte (minus 2,11 Prozent). Daher entwickelt sich die Zooplus-Aktie schwächer als der Index.





Mit einem Preis von 139,90 Euro ist die Aktie am Montag den 10.12.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 140,90 Euro.

Die Zooplus-Aktie liegt auf Jahressicht 28,8 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 192,60 Euro beträgt. Es war am 18. Mai 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. November 2018 und beträgt 123,20 Euro.

Auf 0,43 Millionen Euro Umsatz kommt die Aktie bis um 13:45 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 0,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Zooplus-Aktie beträgt 200,15 Euro und war am 25. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief beträgt 11,28 Euro (vom 6. Februar 2009).

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

04.12.2018 Deutsche Bank belässt Zooplus auf 'Hold' - Ziel 164 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Zooplus in einem Ausblick auf 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Der Online-Händler für Haustierbedarf habe einen soliden Wachstumspfad hinter sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 und profitiere vom zunehmenden Internetshopping, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während der Umsatz 2019 weiter wachsen dürfte, rechne sie aber nur mit "mageren Margen"./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.