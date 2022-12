 DomAquarée: Riesen-Aquarium in Berliner Hotel geplatzt – Großeinsatz der Feuerwehr

Es ist eine bekannte Touristenattraktion zwischen Berliner Dom und Alexanderplatz: das Großaquarium im Radisson Blu, in dem 1500 tropische Fische lebten, ist Leck geschlagen.

Das Atrium eines Hotels ist verwüstet, das Aquarium ist zerstört. (Foto: dpa) Riesenaquarium

Berlin Das Großaquarium „Auqadom“ im Berliner Hotel Radisson Blu mit 1000 Kubikmetern Wasser und 1500 Fischen ist geplatzt. Dabei wurden am Freitagmorgen Teile des umgebenden Hotels zerstört. Hinweise auf einen gezielten, gewaltsamen Anschlag gab es laut Polizei zunächst nicht. Zwei Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sprach von einem sehr lauten Geräusch oder einem Knall, der zu hören war. Bei der Feuerwehr ging um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel ein.

Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Straße geflogen. Große Mengen Wasser liefen aus und bis auf die Straße. Polizei und Feuerwehr waren seit dem Morgen mit jeweils etwa 100 Personen im Einsatz.

Bei den beiden Verletzten soll es sich um Angestellte des Hotels handeln. Die Ursache des Unglücks sei bisher noch nicht bekannt, betonten Sprecher von Polizei und Feuerwehr.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Unfallort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm. Das Hotel ist Teil des Berliner City-Quartiers DomAquarée, in dem auch das Sea Life untergebracht ist. Der „Auqadom“ war nach Angaben der Betreiber das „größte, zylindrische frei stehende Aquarium der Welt“, eine vielen Touristen bekannte Attraktion in Berlin.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Riesenbehälter mit einer Million Liter Wasser sehr schnell zerstört. „Wenn das Aquarium defekt ist, dann platzt das schlagartig“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das ist nicht ein kleiner Riss, aus dem das Wasser austritt, sondern das komplette Aquarium ist schlagartig geplatzt.“

Die Eigentümerfirma des zerstörten Großaquariums zeigte sich „bestürzt über das Unglück“. Der Grund für das Zerbersten des riesigen Zylinders voller Wasser sei noch „völlig unklar“, sagte der Sprecher der Firma Union Investment. „Wir versuchen uns derzeit in Abstimmung mit Polizei und Feuerwehr vor Ort ein genaueres Bild von der Lage und des entstandenen Schadens zu verschaffen“. Man müsse auch von „Glück im Unglück“ sprechen, wenn man bedenke, was alles hätte passieren können.

Betreuer seien vor Ort, um sich um die betroffenen Mieter zu kümmern und dem verletzten Hotelangestellten Unterstützung anzubieten. „Wir bedauern sehr, dass ein großer Teil der im Aquadom art- und tierschutzgerecht gehaltenen Fische durch die starke Zerstörung des Acryl-Zylinders und das Auslaufen des Wassers verendet sind“, hieß es in einer Mitteilung.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Riesenbehälter mit einer Million Liter Wasser sehr schnell zerstört. „Wenn das Aquarium defekt ist, dann platzt das schlagartig“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das ist nicht ein kleiner Riss, aus dem das Wasser austritt, sondern das komplette Aquarium ist schlagartig geplatzt.“ Die rund 1500 Fische, die dort lebten, waren nicht zu retten.

In diesem Hotel war das Aquarium untergebracht. Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm. (Foto: dpa) Radisson SAS-Hotels im DomAquarée

Wie die Feuerwehr berichtete, lief ein großer Teil des Wassers wohl durch die Türen im Erdgeschoss auf die Straße und dort in die Gullys. In den Kellergeschossen habe man nicht viel Wasser gefunden. Das zerstörte Erdgeschoss wurde mit Rettungshunden nach Menschen abgesucht.

Riesen-Aquarium in Berliner Hotel geplatzt

Wegen der schweren Beschädigungen mussten auch die Gäste des umgebenden Hotels das Gebäude verlassen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Rund 350 Personen hätten sich noch in dem Hotel befunden.

Besucher konnten in einem Aufzug durch das Innere des Aquariums hindurch fahren. Aufnahme von 2005

Der „Aquadom“ war ein Behälter aus Acrylglas, der 16 Meter hoch war und einen Durchmesser von 11,5 Metern hatte. Besucher konnten in einem Aufzug durch das Innere des Aquariums hindurch fahren.

In dem Becken lebten demnach etwa 1500 Fische aus über 100 verschiedenen Arten. Gefüllt war das Aquarium mit einer Million Liter Salzwasser. Das wären 1000 Kubikmeter Wasser mit einem Gewicht von 1000 Tonnen.

Das Aquarium wurde den Angaben zufolge bis Sommer 2020 umfassend modernisiert. Nach einer Coronapause wurde das Aquarium 2022 wieder eröffnet.

In dem Becken lebten demnach etwa 1500 Fische aus mehr als 100 verschiedenen Arten. Gefüllt war das Aquarium mit einer Million Liter Salzwasser. (Foto: IMAGO/Future Image) Rochen

Trümmer liegen auf der Karl-Liebknecht-Straße vor einem Hotel. In dem Hotel war das riesige Aquarium leck geschlagen. (Foto: dpa) Am Freitagmorgen

Rund um das Berliner Hotel, in dem sich das geplatzte Groß-Aquarium befindet, gibt es großflächige Absperrungen. Vor Ort waren am Freitagmorgen etliche Feuerwehr- und Polizeiautos. Es waren Sirenen zu hören. Die Türen des Gebäudes wirkten wie aufgedrückt, davor lagen etliche Gegenstände, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Das Wasser strömte auf die Straße. (Foto: Reuters) Großeinsatz der Feuerwehr

Bis 2020 wurde das riesige Aquarium saniert. (Foto: dpa) Riesenaquarium

In diesem Hotel war das Aquarium untergebracht. Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm. (Foto: dpa) Radisson SAS-Hotels im DomAquarée

Nachdem alle rund 1500 Fische aus dem geplatzten Großaquarium „Aquadom“ tot sind, konzentrieren sich Veterinäre auf die Rettung verbliebener Tiere im Keller des Hotelgebäudes. „Jetzt geht es darum, diese schnell zu evakuieren“, sagte Almut Neumann, Umweltstadträtin von Berlin-Mitte, der Deutschen Presse-Agentur. Etwa 400 bis 500 kleinere Fische befänden sich in Aquarien unter der Lobby, in dem der zerstörte „Aquadom“ war. Die Gefäße seien zurzeit nicht mit Strom versorgt. „Das ist ein Problem. Die Fische in den Aquarien brauchen Strom für die Sauerstoffzufuhr.“

„Wir werden zunächst versuchen, die bedrohten Arten zu evakuieren“, erklärte Berlin Staatssekretär für Verbraucherschutz, Markus Kamrad, an der Unglücksstelle. Es gebe zahlreiche Hilfsangebote von Institutionen, die bereit seien, die Fische aufzunehmen, sagte Stadträtin Neumann. Es werde auch geprüft, wie die Kapazität in der benachbarten Unterwasserwelt Sealife mit weiteren Aquarien sei. Diese Anlage sei zunächst nicht betroffen. Die Feuerwehr will allerdings mögliche Beschädigungen prüfen, wie ein Sprecher sagte. Die Unterwasserwelt befindet sich etwas entfernt vom Hotel im selben Gebäudekomplex.