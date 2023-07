 3M wird trotz kräftiger Verluste optimistischer für das Geschäftsjahr

ST. PAUL (dpa-AFX) -Trotz einer milliardenschweren Vergleichszahlung setzt sich der US-Mischkonzern 3M nach dem zweiten Quartal höhere Jahresziele. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt der Konzern jetzt eine Spanne von 8,60 bis 9,10 US-Dollar (7,80 bis 8,25 Euro) an, wie er am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte er mit 8,50 bis 9,00 Dollar gerechnet. An der New Yorker Börse legten 3M-Aktien an der Spitze des Dow Jones um knapp sechs Prozent zu.

ST. PAUL Im abgelaufenen zweiten Quartal schrumpfte der Umsatz um 4,3 Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar. Die bereinigte operative Marge fiel mit 19,3 Prozent um 2,3 Prozentpunkte schwächer aus als im Vorjahr. Ohne die dieses Jahr angefallenen Restrukturierungskosten hätte 3M aber profitabler gewirtschaftet. Unter dem Strich verbuchte der Konzern einen Verlust von 12,35 Dollar je Aktie, nachdem er im Vorjahresquartal noch 14 Cent Gewinn gemacht hatte. Grund dafür war eine Vergleichszahlung in den USA, die das Ergebnis je Aktie mit 14,19 Dollar belastete. Mit ihr legte 3M eine Rechtsstreitigkeit wegen verschmutztem Trinkwasser bei. Konkret geht es um von 3M produzierte per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS), die unter anderem wasser-, fett- und schmutzabweisend sind und auch als Chemikalien für die Ewigkeit bezeichnet werden. Verwendet werden sie in diversen Produkten wie etwa Kosmetika, Textilien oder Kochgeschirr. Die nun durch die Entschädigungssumme beigelegten Rechtsstreitigkeiten in den USA drehen sich ausschließlich um die Verwendung der Stoffe in Feuerwehrschäumen für Löscharbeiten auf Militärgelände und Flugplätzen. Der Einigung zufolge muss 3M bis zu 12,5 Milliarden Dollar Strafe zahlen, mindestens aber 10,5 Milliarden Dollar. Konzernchef Mike Roman sieht 3M nach dem umfassenden Stellenabbau auf Kurs. Durch den ganzen Konzern hinweg seien die Kosten gesunken. Zudem sei die Marge besser ausgefallen als erwartet.