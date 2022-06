 Ab in die Wüste damit: Buggy mit 900 PS: Brabus baut Crawler auf G-Klasse-Basis

Ab in die Wüste damit

Brabus macht seinem Ruf als Extrem-Tuner wieder alle Ehre: Auf Basis der G-Klasse hat der Mercedes-Umrüster jetzt den Crawler angekündigt. Der Buggy soll in fünfmonatiger Handarbeit entstehen, knapp 900 000 Euro kosten, auf maximal 15 Exemplare limitiert sein und vom Herbst an in den Verkauf gehen.