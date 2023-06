Abfallaufkommen in Deutschland ging 2021 leicht zurück

WIESBADEN (dpa-AFX) -In Deutschland sind im Jahr 2021 etwa 411,5 Millionen Tonnen Abfälle entsorgt worden. Das waren 2,5 Millionen Tonnen (0,6 Prozent) weniger als im ersten Corona-Jahr 2020, wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Damit habe sich der Rückgang des Abfallaufkommens seit dem Höchststand im Jahr 2018 (417,2 Millionen Tonnen) fortgesetzt, hieß es. Das Bundesamt gab die Daten anlässlich des Internationalen Tags der Umwelt am kommenden Montag (5. Juni) bekannt.