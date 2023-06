 Acea: Fast eine Million Neuzulassungen auf dem EU-Automarkt im Mai

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Die spürbare Erholung auf dem EU-Automarkt hat sich auch im Mai weiter fortgesetzt. Mit einem Plus von 18,5 Prozent wurden im vergangenen Monat 938 950 Autos neu zugelassen, wie der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Es sei der zehnte Monat infolge gewesen, in dem mehr Fahrzeuge verkauft wurden als im Vorjahresmonat. Vor allem die Automärkte in Italien, Deutschland und Frankreich belebten sich merklich.

BRÜSSEL Die Zahl der Neuanmeldungen von Elektroautos zog überproportional deutlich um rund 71 Prozent auf 129 847 Stück an, ihr Anteil an allen Neuzulassungen kletterte um fast vier Prozentpunkte auf 13,8 Prozent. In den ersten fünf Monaten lagen die Neuzulassungen mit gut 4,39 Millionen Fahrzeuge 18 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, nachdem die Produktion und die Verkäufe der Autobauer zuvor lange vor allem durch fehlende Elektronikchips und andere Teile gebremst worden waren.