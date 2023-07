Acea: Nachfrage nach Bussen, Lastwagen und Transportern in der EU hält an

BRÜSSEL (dpa-AFX) -In der EU hat sich der gute Jahresstart beim Absatz von Nutzfahrzeugen im zweiten Quartal fortgesetzt. Nach den ersten sechs Monaten steht bei Bussen, Transportern und Lkw ein jeweils zweistelliges Absatzplus, teilte der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. Deutschland gehörte dabei in allen drei Segmenten zu den am stärksten wachsenden Märkten.