APA ots news: AIT zeigt neueste Technologien und Lösungen zur Optimierung von Industrieanwendungen mit Wärmepumpen

Wien Auf der CHILLVENTA in Nürnberg vom 11. bis zum 13.

Oktober 2022 präsentiert das AIT Center for Energy die neuesten

Entwicklungen und Services in den Bereichen Wärmepumpen und

Kältetechnik. Eines der Highlights ist der Augmented Reality Industry

Simulator zur Optimierung von Industrieanwendungen mit HoloLens.

Die weltweit führende Fachmesse und Konferenz für Kälte-, Klima-,

Lüftungs- und Wärmepumpentechnik gibt dem AIT Center for Energy die

Möglichkeit, seine neuesten Technologien einem Fachpublikum aus

Industrie und Forschung vorzustellen. Präsentiert werden:

* Augmented Reality Simulatoren zur Optimierung von

Industrieanwendungen und Heiz-/Kühlanwendungen mit Wärmepumpen und

Erneuerbaren Energien auf Smartphone-Basis und mit Microsoft HoloLens

* Die Schalloptimierung von Luftwärmepumpen mittels Akustikkamera

* Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln und geringsten

Kältemittelmengen.

Zwtl.: AUGMENTED REALITY INDUSTRY SIMULATOR

Mit dem AR Simulator des AIT Center for Energy können die

Industriestandorte der Zukunft, aber auch Energiesysteme von Ein- und

Mehrfamilienhäuser geplant werden. Mittels modernster Augmented

Reality Technologie werden Gebäude und Anlagen als frei dreh- und

zoombare Hologramme vollständig in 3D visualisiert. Komplexe

Produktions- und Energiedaten werden übersichtlich dargestellt und

ermöglichen so eine Planung und Optimierung zukünftiger CO2-neutraler

Industriestandorte und schalloptimierter Wohnanlagen.

[https://www.youtube.com/watch?v=Jxp7dNP-1Co]

(https://www.youtube.com/watch?v=Jxp7dNP-1Co)

Zwtl.: TECHNOLOGIEENTWICKLUNG MIT ALTERNATIVEN KÄLTEMITTELN

Eine der Kernkompetenzen des AIT Center for Energy ist die

laufende Entwicklung von Kältekreisen mit alternativen Kältemitteln.

Untersucht werden Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert wie etwa HFOs

(Hydrofluorolefin) und natürliche wie Propan, Butan und weitere.

Darüber hinaus fokussiert das AIT Center for Energy die

Forschungsarbeit auf die Optimierung des Kältekreises, um einerseits

die Effizienz zu erhöhen und andererseits die Kältemittelmenge zu

reduzieren. Das AIT Center for Energy entwickelt hierfür in enger

Kooperation mit der Industrie neue Komponenten und Anlagen.

[Technologieentwicklung mit alternativen Kältemitteln - AIT

Austrian Institute Of Technology]

(https://www.ait.ac.at/loesungen/heat-pump-technologies/technologieen

twicklung-mit-alternativen-kaeltemitteln)

Zwtl.: AKUSTIK VON LUFTWÄRMEPUMPEN

Mit dem einzigartigem Akustikequipment ist das AIT Center for

Energy europaweit führend in der Untersuchung und Optimierung der

Schallimmisionen von Wärmepumpen und Kälteanlagen. Die Palette der

Serviceleistungen des AIT Center for Energy umfasst die akustische

richtungsabhängige Charakterisierung von Wärmepumpen, Unterstützung

bei der Entwicklung und Optimierung und begleitende wissenschaftliche

Beratung von Herstellern. Das AIT Center for Energy bietet konkret

Schalldruck- und Schallleistungsbestimmung,

Schallquellenlokalisation, Vibrationsmessungen, die Untersuchung

transienter Vorgänge sowie Messungen und strömungstechnische

Untersuchungen in den akustisch optimierten Klimakammern an.

[Akustische Optimierung Von Wärmepumpen - AIT Austrian Institute

Of Technology]

(https://www.ait.ac.at/loesungen/heat-pump-technologies/akustische-op

timierung-von-waermepumpen)

Zwtl.: THERMAL ENERGY LABORATORIES

Als Österreichs größtes Forschungsinstitut im Energiebereich führt

das AIT Center for Energy Untersuchungen und Bewertungen neuartiger

Kältemittel für Hochtemperaturanwendungen von Wärmepumpen sowie

neuartiger Speichermaterialien für den Einsatz in industriellen

Prozessen durch und ist hierbei europaweit führend.

Entwicklung und Bewertung innovativer Wärmeübertragerkonzepte für

Wärmespeicher und Wärmepumpen, sowie die Charakterisierung und

Entwicklung neuartiger thermischer Energiespeicher runden das

Portfolio unserer Wärmepumpenlabors ab. Die breite Fachkompetenz

ermöglicht es dabei, wie kein zweites Forschungsinstitut technische,

organisatorische und wirtschaftliche Aspekte abzudecken.

[Thermal Energy Laboratories - AIT Austrian Institute Of

Technology]

(https://www.ait.ac.at/loesungen/heat-pump-technologies/laboratories)

Zwtl.: AIT Austrian Institute of Technology Center for Energy

Am AIT Center for Energy forschen über 250 Mitarbeiter:innen unter

der Leitung von Wolfgang Hribernik an Lösungen für die nachhaltige

Energieversorgung von morgen. Langjährige Erfahrung und

wissenschaftliche Exzellenz der AIT-Expert:innen sowie hochwertige

Laborinfrastruktur und eine weltweite Vernetzung bieten den

Unternehmen innovative und angewandte Forschungs-services und damit

einen klaren Wettbewerbsvorteil auf diesem Zukunftsmarkt.

Das Themenportfolio orientiert sich an drei zentralen Systemen:

Öffentliche Energieversorgungssysteme, Industrielle Energiesysteme

und Städte & gebaute Umwelt.

Weitere Informationen über das Center:

[https://www.ait.ac.at/energy] (https://www.ait.ac.at/energy)

Zwtl.: AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Das AIT Austrian Institute of Technology ist Österreichs größte

Research and Technology Organisation (RTO) und spielt bei vielen

Infrastruktur-Themen weltweit in der ersten Liga. Mit seinen sieben

Centern beschäftigt sich das AIT mit den zentralen

Infrastrukturthemen der Zukunft und versteht sich als hoch

spezialisierter Forschungs- und Entwicklungspartner für die

Industrie. Durch die Forschung und technologischen Entwicklungen des

AIT werden grundlegende Innovationen für die nächste Generation von

Infrastrukturtechnologien in den Bereichen Energy, Low-Emission

Transport, Health & Bioresources, Digital Safety & Security, Vision,

Automation & Control und Technology Experience verwirklicht. Ergänzt

werden diese wissenschaftlichen Forschungsgebiete um die Kompetenz im

Bereich Innovation Systems & Policy.

Als nationaler und internationaler Knotenpunkt an der Schnittstelle

zwischen Wissenschaft und Industrie macht das AIT dank seiner

wissenschaftlich-technologischen Kompetenz, Erfahrung auf den

Märkten, der engen Kundenbindung und einer hervorragenden

Forschungsinfrastruktur Innovationen möglich.

