 APA ots news: Aktuelle Ausgabe der FMA-Publikation "Reden wir über Geld":...

Wien Wer etwa als Vormund von Kindern oder

Erwachsenenvertreter Geld oder Vermögen verwalten muss, ist

verpflichtet, dies mündelsicher anzulegen. Das heißt, es ist zwar

"möglichst fruchtbringend" aber vor allem sicher zu veranlagen. Da

mündelsichere Geldanlagen ein möglichst hohes Maß an Sicherheit

versprechen, sind diese auch bei vorsichtigen und langfristig

orientierten Anlegern beliebt. Die aktuelle Ausgabe der

FMA-Publikation "Reden wir über Geld" erklärt alles Wissenswerte über

das "mündelsichere Anlegen" - wie gewohnt auf zwei DIN-A4-Seiten in

klarer und einfacher Sprache.

Anlagestrategie "Sicherheit vor Ertrag"

Der österreichische Gesetzgeber ist beim mündelsicheren Veranlagen

sehr restriktiv und anerkennt im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch

(ABGB) nur einige wenige Veranlagungsformen mit besonders geringem

Ausfallsrisiko, etwa Spareinlagen, Bankguthaben, österreichische

Staatsanleihen oder Schuldverschreibungen, die vom Bund garantiert

werden. Inländische Liegenschaften gelten per se als "mündelsicher".

Andere Formen der Veranlagung von "Mündelgeldern" bedürfen der

vorherigen Zustimmung des zuständigen Gerichts. Das

Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) und das Immobilienfondsgesetz

(ImmoInvFG) definieren an den ABGB-Bestimmungen orientierte spezielle

Vorgaben für Fonds, damit diese zur Anlage von Mündelgeld geeignet

sind. Deren Fondsbestimmungen, die festlegen, in welche zur

Mündelgeldanlage geeignete Veranlagungsinstrumente sie ausschließlich

investieren, sind von der FMA zu bewilligen. Eine laufend

aktualisierte Liste dieser mündelsicheren Investmentfonds sowie

Immobilienfonds veröffentlicht die FMA auf ihrer Website. Derzeit

erfüllen 14 Fonds und zwei Immobilienfonds die gesetzlichen

Kriterien.

Mündelsicher bedeutet aber nicht, dass die Veranlagung völlig

risikolos ist: auch sie kann marktbedingten Kursschwankungen

unterliegen, inflationsbedingt real an Wert verlieren und selbst ein

Totalausfall ist nicht völlig auszuschließen.

Diese Ausgabe der FMA-Publikation "Reden wir über Geld!" finden

Sie unter dem Link:

[https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/muendelsicher-anlegen/]

(https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/muendelsicher-anlegen/)

