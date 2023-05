 APA ots news: AUSTRIACARD HOLDINGS AG-ERGEBNISSE FÜR DAS 1. QUARTAL 2023 - BILD

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) liefert ein sehr starkes Ergebnis in Q1 2023

* Die Umsatzerlöse stiegen in Q1 2023 um 48,7% und erreichten 89,8

Mio. , maßgeblich angetrieben durch die starke Leistung im Bereich

von Zahlungsprodukten und -lösungen in den Schwerpunktbereichen

Neobanken, USA, UK und Türkei sowie durch das Wachstum im

Produktsegment der sicheren Datenmanagementlösungen und

Postversanddienstleistungen.

* Skaleneffekte und höhere durchschnittliche Verkaufspreise konnten

den Anstieg der Material- und Energiekosten mehr als ausgleichen, so

dass sich der Bruttogewinn um 54,6 % auf 21,9 Mio. erhöhte, bei

einer verbesserten Bruttogewinnmarge von 24,4 %.

* Allgemeine Maßnahmen zur Kostenkontrolle begrenzten den Anstieg

der Betriebskosten auf nur 24,6 %, was zu einem Anstieg des

angepassten EBITDA um 78,5 % auf 13,5 Mio. führte und die

angepasste EBITDA-Marge auf 15,0 % gegenüber 12,5 % im Q1 2022

erheblich verbesserte.

* Der Gewinn nach Steuern stieg um 133,1% auf 4,8 Mio. , wodurch

sich die Nettogewinnmarge auf 5,3% verbesserte, verglichen mit 3,4%

im Vorjahresquartal.

* Am 23. März wurden die Aktien der AUSTRIACARD HOLDING AG an den

Börsen Wien (VSE) und Athen (ATHEX) notiert und unter dem Kürzel ACAG

in den Handel aufgenommen.

KOMMENTAR DES CEO

Panagiotis Spyropoulos, CEO der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, stellt

fest:

"Wir haben ein hervorragendes Ergebnis für das erste Quartal 2023

vorgelegt, mit einem deutlichen Wachstum von 48,7%, 78,5 % bzw. 133,1

% beim Umsatz, dem angepassten EBITDA und dem Gewinn nach Steuern.

Parallel dazu führten gute Kostenkontrolle, verbesserte

Preisgestaltung und positive Skaleneffekte zu einer erheblichen

Verbesserung der Rentabilitätsspanne auf allen Ebenen.

Die erfolgreiche Integration der in den letzten fünf Jahren

getätigten Akquisitionen der Gruppe ermöglichte es "ACAG", die

Vorteile einer erweiterten Größe und Reichweite sowie eines

verbesserten Produktportfolios zu nutzen, um ihren Marktanteil in

wichtigen Schwerpunktbereichen wie den Neobanken, den USA,

Großbritannien und der Türkei zu erhöhen, wo der Umsatz jeweils um

115,7%, 120,7%, 37,3% bzw. 143,7% stieg.

Die Gruppe verfügt heute über Produktionsstätten und/oder

Personalisierungszentren in Andorra, Griechenland, Österreich,

Polen, Rumänien, Spanien, der Türkei, den USA und dem Vereinigten

Königreich sowie über Vertriebsbüros auf der ganzen Welt und

beschäftigt rund 2.500 MitarbeiterInnen.

"ACAG" bietet ein vielfältiges Portfolio an erstklassigen sicheren

digitalen Technologielösungen in den Bereichen Zahlungsverkehr,

sicheres Datenmanagement und Digitalisierung in einem großen Teil der

Welt an und erwartet daher ein weiteres Wachstum in den kommenden

Jahren.

Im ersten Quartal 2023 haben wir mit der Notierung der Aktien

unserer Muttergesellschaft AUSTRIACARD HOLDINGS AG an der Wiener und

Athener Börse einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Wir haben ehrgeizige Pläne, in den nächsten Jahren zu wachsen,

sowohl organisch als auch durch ausgewählte Akquisitionen, die sowohl

unser Portfolio als auch unsere geografische Präsenz bereichern

können, daher sind ein verbesserter Zugang zu den Kapitalmärkten und

eine hohe Sichtbarkeit für uns wichtig.

Wir sind auf dem besten Weg, unsere Ziele für das Geschäftsjahr

2023 zu erreichen: 12%-15% Umsatzwachstum, 25%-30% EBITDA-Wachstum

und eine Nettogewinnmarge von 4%-5%."

Geschäftsentwicklung

Der Umsatz der AUSTRIACARD HOLDINGS Gruppe erreichte 89,8 Mio.

was einer Steigerung von 29,4 Mio. bzw. 48,7% im Vergleich zum Q1

2022 entspricht. Dieses Wachstum ist vor allem auf den starken

Verkauf von Zahlungslösungen an Challenger/Neobanken (+115,7%

insgesamt) sowie an Kreditinstitute in den USA, Großbritannien und

der Türkei (+120,7%, +37,3% bzw. +143,7%) zurückzuführen. Aus Sicht

von Produktkategorien betrachtet, ist die Anzahl der verkauften

Karten um 28,9% gestiegen und erreichte einen Wert von 34,4

Millionen. Der dazugehörige Umsatz ist aufgrund höhere

Durchschnittsverkaufspreise um 51,3% gestiegen. Darüber hinaus trug

die höhere Nachfrage nach Metallkarten, sicheren

Datenmanagementlösungen und Postversanddiensten zum Umsatzwachstum

bei.

Der Bruttogewinn I stieg um 10,9 Mio. oder 40,1 % auf 38,0 Mio.

. Die Bruttomarge I sank um 2,6 Prozentpunkte auf 44,9 % gegenüber

42,3 % im Jahr 2023, was auf einen anderen Produktmix zurückzuführen

ist. Der Bruttogewinn II hingegen stieg um 7,7 Mio. oder 54,6 % auf

21,9 Mio. , während die Bruttomarge II aufgrund von Skaleneffekten

und der Nutzung vorhandener Ressourcen um 0,9 Prozentpunkte auf 24,4

% stieg.

Die betrieblichen Aufwendungen vor Abschreibungen und

Wertminderungen (OPEX) stiegen um 4,9 Mio. oder 24,6 % auf 24,9

Mio. , was hauptsächlich auf die verstärkte Geschäftstätigkeit

zurückzuführen ist. Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen sanken die

OPEX um 5,4 Prozentpunkte auf 27,8% gegenüber 33,1% im Q1 2022.

Infolgedessen stieg das angepasste EBITDA um 5,9 Mio. oder 78,5

% von 7,6 Mio. auf 13,5 Mio. und die angepasste EBITDA-Marge

stieg von 12,5 % im ersten Quartal 2022 auf 15,0 % im ersten Quartal

2023.

Das angepasste EBIT stieg um 5,4 Mio. oder 125,8 % und erreichte

eine Marge von 10,9 % im Vergleich zu 7,2 % im ersten Quartal 2022,

da der Anstieg des angepassten EBITDA teilweise durch höhere

Abschreibungen im Zusammenhang mit den wichtigen Investitionen

kompensiert wurde, die im Jahr 2022 zur Unterstützung unseres

Geschäftswachstums getätigt wurden. Der angepasste Gewinn vor Steuern

stieg um 4,9 Mio. bzw. 141,3 %, mit einer Marge von 9,3 % gegenüber

5,7 % in Q1 2022, da der Anstieg des angepassten EBIT teilweise durch

höhere Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit dem gestiegenen Euribor

kompensiert wurde. Infolge der starken operativen Leistung stieg der

angepasste Gewinn nach Steuern um 4,0 Mio. oder 139,9% auf 6,9 Mio.

und erreichte eine Marge von 7,7% gegenüber 4,8%.

Der Gewinn nach Steuern stieg um 2,7 Mio. oder 133,1% auf 4,8

Mio. als Ergebnis einer starken operativen Leistung, mit einer

Marge von 5,3% gegenüber 3,4% in Q1 2022.

Finanzielle Lage

Die Bilanzsumme erhöhte sich von 270,2 Mio. zum 31. Dezember

2022 um 9,1 Mio. auf 279,3 Mio. zum 31. März 2023, was im

Wesentlichen auf den Anstieg der kurzfristigen Vermögenswerte,

insbesondere der Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen, aufgrund der starken Geschäftsentwicklung zurückzuführen

ist. Infolge des erwirtschafteten Gewinns ist das Eigenkapital um 5,1

Mio. auf 88,8 Mio. gestiegen. Die Eigenkapitalquote des Konzerns

stieg von 31,0 % zum 31. Dezember 2022 auf 31,8 % zum 31. März 2023.

Ende März 2023 wurde eine grenzüberschreitende Verschmelzung

zwischen der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaft INFORM P.

LYKOS HOLDINGS SA, Griechenland, vollendet, wodurch das Stammkapital

der Gesellschaft von 16,9 Mio. auf 18,2 Mio. stieg und die nicht

beherrschenden Anteile an dieser Tochtergesellschaft zum 31. März

2023 auf das den Eigentümern der Gesellschaft zurechenbare

Eigenkapital übertragen wurden. Mit Ausnahme dieser Umgliederungen

hat der grenzüberschreitende Zusammenschluss keine Auswirkungen auf

den Gesamtbetrag des Eigenkapitals der Gruppe.

Aufgrund des geschäftsbedingten Anstiegs der Vorräte und

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhte sich das Working

Capital um 11,9 Mio. oder 48,7 % von 24,5 Mio. zum 31. Dezember

2022 auf 36,3 Mio. zum 31. März 2023. Infolge dieses starken

Anstiegs des Working Capitals verringerte sich der Cashflow aus

operativer Tätigkeit der Gruppe um 3,7 Mio. oder 122,5 % von 3,0

Mio. auf (0,7) Mio. im ersten Quartal 2023. Wir erwarten, dass

sich die Working Capital Anforderungen im Laufe des Jahres

normalisieren und somit der Cashflow aus operativer Tätigkeit im

Laufe des Geschäftsjahres 2023 steigen wird.

Die Nettoverschuldung ist um 5,9 Mio. von 76,6 Mio. per 31.

Dezember 2022 auf 82,5 Mio. per 31. Dezember 2023 aufgrund der

Erhöhung des Working Capital angestiegen.

ÜBER DIE AUSTRIACARD HOLDINGS GRUPPE UND IHRE TÄTIGKEITEN

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG mit Hauptsitz in Wien ist ein

international tätiges Unternehmen und einer der führenden Anbieter

von sicheren digitalen Technologielösungen in Europa.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist einer der führenden B2B-Anbieter

für sichere Daten, Smart Cards und Zahlungslösungen in Österreich,

Skandinavien, Zentral- und Osteuropa sowie Südosteuropa und hat

darüber hinaus bedeutende Marktanteile in vielen anderen europäischen

Ländern und der Türkei. Die Gruppe expandiert schnell in

geografischen Gebieten außerhalb Europas, wie z.B. in den USA, wo sie

ein neues Personalisierungszentrum eingerichtet hat, und im Nahen

Osten und Afrika, wo Vertriebseinheiten entwickelt wurden, die

bereits ein bedeutendes Neugeschäft angezogen haben. Darüber hinaus

hat sich das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner für

Zahlungsprodukte und -lösungen für Challenger Banken/Neo Banken

entwickelt, einem weltweit wachsenden Marktsegment.

Das Unternehmen verfügt über eine starke paneuropäische Präsenz,

die vom Vereinigten Königreich bis nach Griechenland und der Türkei

reicht, mit sieben Produktionsstätten und sieben

Personalisierungszentren in Europa sowie einem zusätzlichen

Personalisierungszentrum in den USA. Darüber hinaus verfügt das

Unternehmen über Vertriebsbüros in Norwegen, der Tschechischen

Republik, Deutschland, Kroatien, Serbien, Jordanien und den

Vereinigten Arabischen Emiraten sowie über ein Netz von Partnern und

Vertriebsagenturen in der ganzen Welt. Diese Präsenz ermöglicht es

uns, unseren Kunden ein hohes Serviceniveau zu bieten, was durch die

sehr langjährigen Beziehungen zu unseren Kunden bestätigt wird. Der

internationale Kundenstamm der Gruppe profitiert von einem

komplementären Produkt- und Dienstleistungsangebot, das von

Rechnungsdruck, Direktversand und Dokumentenverarbeitung bis hin zu

Zahlungs-, Transit- und ID-Karten reicht und zunehmend online,

mobilen und Lösungen für Digitalisierung und Transformation gebündelt

wird.

