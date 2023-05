 APA ots news: Connect Kundenbarometer: Top-Note 1,8 für Drei - BILD

Wien (APA-ots) -

Wien * Platz 1 in Unterkategorien "Kundenservice" sowie "Marke/

Anbieter".

* Drei Senior Head Robert Karl: "Großer Dank an Kolleginnen und

Kollegen im Service und an Kundenschnittstellen."

Beim aktuellen Kundenbarometer des Fachmagazins Connect hat Drei die

Gesamtnote 1,8 erreicht. Während der Telekom Komplettanbieter bei der

Kundenumfrage in den Kategorien "Kundenservice" und "Marke/ Anbieter"

Bestnoten erhielt, landete das Unternehmen in der Gesamtwertung nur

fünf Punkte hinter A1 auf Platz 2.

Beim Kundenbarometer handelt es sich um eine Umfrage des deutschen

Fachmagazins, die im April 2023 bereits zum neunten Mal durchgeführt

wurde. Bei der Befragung zur Zufriedenheit mit dem aktuellen

Telekommunikationsanbieter nahmen in diesem Jahr in Summe 2.761

Kunden im deutschsprachigen Raum (DE, AT, CH) teil.

Die Gesamtnote ergibt sich aus der Bewertung von vier

Unterkategorien: Kundenservice, Marke/ Anbieter, Netz und

Service-App.

Zwtl.: Bestwertung für Kundenservice und Marke/Anbieter

Da das Unternehmen kontinuierlich neue Maßnahmen zur Verbesserung

des Kundenerlebnisses durchführt, ist Platz 1 in der Kategorie

"Kundenservice" eine Bestätigung für den Erfolg der Anstrengungen.

O-Ton Connect: "Laut Studie hat Drei Österreich auch in diesem Jahr

die zufriedensten Kunden - und das sogar mit einem deutlichen Plus.

Im vergangenen Jahr lag die Note noch bei 1,9, in diesem Jahr ist

eine stattliche 1,7 drin."

"Auch die Kategorie Marke/ Anbieter geht in diesem Jahr an Drei mit

der Note 1,8 und 117 Punkten. Die gute Bewertung ist insbesondere der

höchsten Weiterempfehlungsrate im Vergleich - nämlich 175 Punkten und

Note 1,2 - sowie der besten Preis/ Leistungsbewertung (106 Punkte,

Note 1,9) geschuldet", so Connect.

Robert Karl, der bei Drei die Bereiche Marketing, Vertrieb und

Kundenservice für Privatkunden und Kleinunternehmen verantwortet,

freut sich über die tolle Bewertung: "Mein Dank gebührt allen

Kolleginnen und Kollegen im Service und an den Kundenschnittstellen,

die zu diesem ausgezeichneten Ergebnis beigetragen haben."

Anfang April hat auch der Connect Hotlinetest dem Kundenservice

von Drei die Note "Sehr gut" verliehen.

[Die Details zur Erhebung zum Connect Kundenbarometer 2023]

(https://www.ots.at/redirect/connect4)

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im

Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender

Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen

Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen

aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen

Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und

Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98

Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem

ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in

Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von

Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen

bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit

Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum

vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste

5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

[email protected]

www.drei.at/Presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0059 2023-05-19/11:09