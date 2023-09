 APA ots news: FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2023:

Investmentfonds erholen sich 2023 langsam vom Kursrutsch 2022

Wien Nach dem für österreichische Asset Manager besonders

schwierigen Jahr 2022, bei dem die Kapitalmarktturbulenzen in Folge

des Überfalls Russlands auf die Ukraine knapp mehr als 30 Mrd. des

verwalteten Vermögens[1] vernichteten, hat im 1. Halbjahr des

heurigen Jahres wieder eine langsame Erholung eingesetzt: Das

Fondsvermögen stieg von 200,25 Mrd. zum Jahresultimo 2022 um 7,4

Mrd. oder 3,7% auf 207,65 Mrd. zum 30. Juni 2023. Davon entfiel ein

Plus von 4,0 Mrd. oder +2,0% allein auf das 2. Quartal. Hatten die

Fonds dabei 2022 von 465 Mio. zu

verkraften, so brachte 2023 wieder Nettomittelzuflüsse: im 1. Quartal

166 Mio., im 2. 1,58 Mrd. Dies geht aus dem heute

veröffentlichten "FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2023"

hervor.

Mehr als 40% des Vermögens mit Nachhaltigkeitsbezug veranlagt

Gegliedert nach Veranlagungsstrategien gab es im 2. Quartal den

stärksten Vermögenszuwachs bei Aktienfonds, den größten Rückgang bei

Immobilienfonds: So betrug das Fondsvermögen zum 30.6.2023 bei

Mischfonds 95,0 Mrd. (+1,2% oder + 1,1 Mrd. im Vergleich zum

Vorquartal), bei Rentenfonds 55,7 Mrd. (+1,8% oder + 1,0 Mrd.),

bei Aktienfonds 40,3 Mrd. (+5,8% oder + 2,2 Mrd.), bei

Immobilienfonds 10,6 Mrd. (-3,0% oder - 0,3 Mrd.), bei

kurzfristigen Rentenfonds 4,4 Mrd. (+1,7% oder + 75,1 Mio.), bei

Private Equity Fonds 1,1 Mrd. sowie 0,4 Mrd. in sonstigen Fonds

(bei den beiden letzten Kategorien wurde kein Vergleichsbasis

erhoben).

Zum Stichtag waren in Österreich 14 Kapitalanlagegesellschaften[2]

(KAG) und 60 Alternative Investmentfonds Manager[3] (AIFM), gleich

viele wie in den beiden Quartalen davor, zugelassen. Diese hatten 878

(+1) "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren" (OGAW)

sowie 1.213 (+6) "Alternative Investmentfonds" (AIF) aufgelegt. Nach

Veranlagungsstrategie kategorisiert teilen sich diese in 1.139

Misch-, 428 Renten-, 355 Aktien-,51 kurzfristige Rentenfonds, 41

Private Equity Fonds, 19 Immobilienfonds sowie 58 sonstige Fonds. Von

all diesen Fonds sind 575 (Q1-23: 550) als Fonds mit

Nachhaltigkeitsbezug nach der "Sustainable Finance Disclosure

Regulation" (SFDR) einzustufen; zehn davon als dunkelgrüne Fonds

gemäß Artikel 9 SFDR. Alle zusammen verwalten bereits ein

Fondsvermögen von 89,48 Mrd., wovon 87,09 Mrd. auf "hellgrüne

Fonds" (Artikel 8 SFDR) entfallen.

Aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) waren Ende des 2.

Quartals 8.040 OGAW

(+10 im Vergleich zum Vorquartal) und 2.915 AIF (+172 im Vergleich

zum Vorquartal) ausländischer KAG und AIFM zum Vertrieb in Österreich

notifiziert. Nach Herkunftsländern sind dabei insbesondere Luxemburg,

Irland, Deutschland und Frankreich hervorzuheben.

Den gesamten "FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2023"

finden Sie als Download auf der FMA-Website unter dem Link:

[https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-verwaltungsgesellschaften/

quartalsberichte/]

(https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-verwaltungsgesellschaften/

quartalsberichte/)

* * *

[1] Aggregiertes Fondsvermögen als Net Asset Value (NAV)

[2] Nach Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011)

[3] Nach Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG)

