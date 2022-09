APA ots news: FMA-Bericht zum 2. Quartal 2022 der österreichischen Pensionskassen:

Wien verwaltetes Vermögen sank um -5,25% auf 24,6 Mrd.,

Veranlagungsperformance -5,2%.

Zum Ende des 2. Quartals 2022 betrug das von den

österreichischen Pensionskassen verwaltete Vermögen 24,61 Mrd., um

1,36 Mrd. oder - 5,25% weniger als zum Ende des 1. Quartals.

Gegenüber dem historischen Rekordwert zum Jahresultimo 2021 betrug

das Minus damit 2,37 Mrd. oder - 8,78%. Diese Entwicklung spiegelt

das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld, insbesondere die massiven

Turbulenzen auf den Kapital- und Anlagemärkten, wider, die die

Renditen stark unter Druck brachten. So betrug die von der

Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) errechnete

Veranlagungsperformance im 2. Quartal -5,2%, in den ersten sechs

Monaten des Jahres 2022 -8,78%. Im Schnitt der vergangenen drei, fünf

und zehn Jahre beträgt die Performance +1,66%, +1,82% bzw. +3,71%.

Die Zahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten im

Pensionskassensystem hat sich hingegen im 2. Quartal um +0,32% erhöht

und betrug damit zur Jahresmitte 1.027.311. 12,8% von diesen, also

fast 132.000 Personen, beziehen bereits eine Pensionsleistung. Dies

geht aus dem heute von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

veröffentlichten Bericht über das 2. Quartal 2022 der

österreichischen Pensionskassen hervor.

Das Vermögen der Pensionskassen wird zu 95,85% indirekt über

Investmentfonds gehalten. Durchgerechnet in Veranlagungsklassen

machen Aktien mit 36,95% den größten Anteil aus, gefolgt von

Schuldverschreibungen mit 31,59%, Guthaben bei Kreditinstituten mit

9,14%, Immobilien mit 6,90%, Darlehen und Kredite mit 1,71% sowie

sonstige Vermögenswerte mit 13,71%. Das Vermögen war nach

Währungsabsicherungsgeschäften zu 32,85% in ausländischer Währung

veranlagt.

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie auf der FMA-Website unter:

[https://www.fma.gv.at/pensionskassen/offenlegung/quartalsberichte/]

(https://www.fma.gv.at/pensionskassen/offenlegung/quartalsberichte/)

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0062 2022-09-16/10:24