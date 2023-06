 APA ots news: FMA-Bericht zum Asset Management im 1.Quartal 2023:

Leichter Anstieg des verwalteten Vermögens nach signifikantem Rückgang 2021, Stabilisierung auf hohem Niveau

Wien Zum Ende des 1. Quartals 2023 wurden in

österreichischen Investmentfonds Vermögenswerte von rund 203,6

Mrd.[[1]] (#_ftn1) verwaltet. Es erhöhte sich damit im Vergleich zum

Vorquartal um + 3,4 Mrd. oder + 1,7%. Im Jahresabstand sank es

hingegen um - 16,4 Mrd. oder - 7,45%. Der Anstieg des

Fondsvermögens im 1. Quartal 2023 resultierte aus 200 Mio.

aggregierter Nettomittelzuflüsse, der größte Teil aber auf

Marktwertveränderungen ( 3,2 Mrd.). Gegliedert nach

Veranlagungsstrategien wurden zum 31.3.2023 93,9 Mrd. (+0,7%

gegenüber dem Vorquartal) in Mischfonds, 54,8 Mrd. (+3,9%) in

Rentenfonds, 38,1 Mrd. (+4,5%) in Aktienfonds, 11,0 Mrd. (-3,0%)

in Immobilienfonds, 4,4 Mrd. (-13,0%) in kurzfristigen Rentenfonds,

1,1 Mrd. (jährliche Datenbasis) in Private Equity Fonds sowie 0,4

Mrd. (-1,0%) in sonstigen Fonds verwaltet. Langfristig weist der

österreichische Fondsmarkt Nettomittelzuflüsse insbesondere bei

Mischfonds sowie Immobilien- und Aktienfonds auf, während bei

Rentenfonds Abflüsse zu verzeichnen sind. Ein Gesamtvolumen von

84,4 Mrd. (+3,4% zum Vorquartal) werden bereits mit

Nachhaltigkeitsbezug nach der "Sustainable Finance Disclosure

Regulation" (SFDR) gemanagt, das am stärksten wachsende Marktsegment.

Dies geht aus dem heute veröffentlichten "FMA-Bericht Asset

Management im 1. Quartal 2023" hervor.

Breites Angebot - Anzahl der österreichischen Fonds erhöht

Zum Stichtag waren in Österreich 14

Kapitalanlagegesellschaften[[2]] (#_ftn2) (KAG) und 60 Alternative

Investmentfonds Manager[[3]] (#_ftn3) (AIFM) zugelassen, die zum

einen 877 "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren"

(OGAW) aufgelegt hatten, zum anderen 1.207 Alternative

Investmentfonds (AIF). Nach Veranlagungsstrategie kategorisiert

teilen sich diese in 1.140 Misch-, 426 Renten-, 352 Aktien-, 48

kurzfristige Rentenfonds, 42 Private Equity Fonds, 20 Immobilienfonds

sowie 56 sonstige Fonds. Davon haben bereits 550 Fonds SFDR-Bezug.

Die Gesamtanzahl der österreichischen Fonds erhöhte sich im Vergleich

zum Vorquartal um 14 Fonds.

Aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) waren Ende des 1.

Quartals 8.030 OGAW

+38 im Vergleich zum Vorquartal) und 2.743 AIF (+111 im Vergleich zum

Vorquartal) ausländischer KAG und AIFM zum Vertrieb in Österreich

notifiziert. Nach Herkunftsländern sind dabei insbesondere Luxemburg,

Irland, Deutschland und Frankreich hervorzuheben.

Den gesamten "FMA-Bericht Asset Management im 1. Quartal 2023"

finden Sie als Download auf der FMA-Website unter dem Link:

[Quartalsberichte - FMA Österreich]

(https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-verwaltungsgesellschaften/

quartalsberichte/)

[[1]] (#_ftnref1) Aggregiertes Fondsvermögen als Net Asset Value

(NAV)

[[2]] (#_ftnref2) Nach Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011)

[[3]] (#_ftnref3) Nach Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz

(AIFMG)

