 APA ots news: FMA-Erhebung zu Fremdwährungskrediten 2. Quartal 2023:

Aushaftendes Volumen auf 7,9 Mrd. abgebaut, nur mehr 4,4% Anteil an allen Krediten an private Haushalte

Wien Das aushaftende Volumen an Fremdwährungskrediten

(FX-Kreditvolumen) an private Haushalte hat im 2. Quartal 2023

wechselkursbereinigt um 370 Mio. oder -4,6% abgenommen. Es sank

damit innerhalb eines Jahres um 1,49 Mrd. oder -15,9%. Zum 30. Juni

2023 hafteten damit 7,91 Mrd. in fremder Währung aus. Seit der

Verhängung des Neuvergabe-Stopps im Herbst 2008 ist das

FX-Kreditvolumen wechselkursbereinigt um

41,14 Mrd. oder -86,2% zurückgegangen. Der Fremdwährungsanteil

an allen aushaftenden Krediten an private Haushalte betrug zum Ende

des 2. Quartals 2023 nur mehr 4,4%, um 0,63 Prozentpunkte weniger als

ein Jahr davor. Am Höhepunkt des FX-Kreditbooms 2006 lag dieser

Anteil noch bei 31,8%. Dies geht aus der diesbezüglichen FMA-Erhebung

zum 2. Quartal 2023 hervor.

98,2% der FX-Kredite waren im 2. Quartal in Schweizer Franken (der

Rest fast zur Gänze in japanischen Yen) aushaftend, wobei der

Wechselkurs in diesem Zeitraum rund um 0,9788 pendelte. Seit Anfang

des Jahres 2008 hat der Schweizer Franken um 68,9% aufgewertet.

