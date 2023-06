 APA ots news: FMA-Fremdwährungskrediterhebung 1. Quartal 2023:

wechselkursbereinigt ist das Volumen seit 2008 um 40,8 Mrd. gesunken, absolut haften noch 8,1 Mrd. aus

Wien Im 1. Quartal 2023 ist das an private Haushalte

aushaftende Fremdwährungskreditvolumen verglichen mit dem Vorquartal

um 330 Mio. oder -3,9% zurückgegangen; verglichen mit dem 1.

Quartal 2022 war es ein Minus von 1,52 Mrd. oder -15,7%. Damit ist

das aushaftende Volumen seit dem Neuvergabeverbot 2008

wechselkursbereinigt um -85,6% zurückgegangen. Absolut haften noch

8,14 Mrd. in fremder Währung aus. Der Anteil der Fremdwährungskredite

an den gesamten an private Haushalte aushaftenden Krediten konnte

damit bereits auf unter ein Zwanzigstel - 4,5% (Q1-22: 5,3%) -

gedrückt werden; am Höhepunkt des FX-Kredit-Booms lag der Anteil bei

rund einem Drittel (31,8%). 97,9% der Fremdwährungskredite entfallen

auf Schweizer Franken, der Rest fast zur Gänze auf japanische Yen.

Seit Anfang 2008 hat der Schweizer Franken gegenüber dem Euro um

67,9% aufgewertet. Im 1.Quartal 2022 pendelte der Wechselkurs des

Schweizer Franken rund um 0,9968 zum Euro. Dies hat die FMA-Erhebung

zur Entwicklung der Fremdwährungskredite im 1. Quartal 2023 ergeben.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

