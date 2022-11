APA ots news: FMA-Verbraucherinformation "Reden wir über Geld" erläutert wie nachhaltige Geldanlage gelingen kann. - ANHANG

Wien Der Finanzsektor soll einen wichtigen Beitrag leisten,

um Klimaziele zu erreichen und eine nachhaltige Wirtschaft zu

fördern. Nachhaltige Geldanlagen sind daher bereits seit Jahren die

am raschesten wachsende Anlagekategorie auf dem Markt regulierter

Finanzprodukte in Österreich. Zum Beispiel ist bereits rund ein

Drittel des gesamten verwalteten Vermögens österreichischer

Investmentfonds - immerhin 78 Mrd. - auf die eine oder andere Art

als "grün" also nachhaltig einzustufen. Letztlich liegt es aber bei

jedem einzelnen Anleger, ob und wie er bei seiner eigenen Geldanlage

Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen will. Dazu informiert

Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in der neuen Ausgabe

ihrer Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld" über die

Rechte und Möglichkeiten, wie Verbraucherinnen und Verbraucher

Nachhaltigkeit in ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen können.

Nachhaltigkeitspräferenzen

In der Anlageberatung sind Finanzdienstleister verpflichtet, auch

die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden zu erheben. Die Anlegerin

oder der Anleger können darin bestimmen, welche

Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen sind, wie stark diese im

gesamten Portfolio zu gewichten sind, auf welche Finanzinstrumente

sich das bezieht oder, ob das nur neu zu veranlagende Gelder

betrifft. Der Finanzdienstleister darf in der Folge nur solche

Produkte empfehlen, die auch den Nachhaltigkeitspräferenzen des

Anlegers entsprechen. Der Kunde kann aber seine Präferenzen

selbstverständlich jederzeit abändern.

Standardisierte Kriterien der Nachhaltigkeit

Die Europäische Union definiert Nachhaltigkeit (ESG) über drei

Parameter:

* Umweltziele (E): Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel,

Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Kreislaufwirtschaft,

Biodiversität sowie Vermeidung von Umweltverschmutzung

* Soziale Ziele (S): Armutsvermeidung, Geschlechtergleichstellung,

Bildung, Hungerbekämpfung, Menschenwürde und Chancengleichheit

* Ziele guter Unternehmensführung (G): IT- Sicherheit, Diversität,

Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben und transparente Strukturen

Die Geldanlage gilt als nachhaltig, wenn die Investition dazu

beiträgt, eines dieser ESG- Ziele zu verwirklichen. Es darf jedoch

bei dessen Verwirklichung kein anderes der ESG-Ziele verletzt werden.

Nachhaltigkeit definiert sich demnach durch ein Einschlusskriterium

(Erfüllung eines ESG-Ziels) sowie durch ein Ausschlusskriterium

(Verletzung eines ESG- Ziels).

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" zum Thema

"Nachhaltigkeit bei der Geldanlage" finden Sie unter dem Link:

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/nachhaltigkeit-bei-der-geldanlage

/

Darüber hinaus hat sich die FMA in ihrem

Verbraucherinformationsformat "Reden wir über Geld" bereits in einer

Ausgabe mit "Greenwashing" auseinandergesetzt und erklärt hier, warum

und wie Nachhaltigkeit oft lediglich als Masche zur Absatzseigerung

missbraucht wird. Generelle Informationen zum Thema Geldanlage in

einfacher und verständlicher Sprache finden Sie überdies im "Finanz

ABC" auf der FMA-Website.

