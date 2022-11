 APA ots news: Hochkarätiger Expert:innenpool des Produktivitätsrates berufen

Wien (APA-ots) -Der Produktivitätsrat hat neunzehn ausgewiesene Expert:innen aus Wissenschaft und Forschung in seinen Expert:innenpool berufen. Diese sollen zur wissenschaftlichen Qualitätssicherung der Arbeit des Produktivitätsrates beitragen und ihn in Fachfragen beraten. "Ich freue mich, dass so hochkarätige Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forschung dem Ruf in unseren Expert:innenpool gefolgt sind. Sie werden durch ihr profundes Fachwissen den Produktivitätsrat in seinen Analysen der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit Österreichs unterstützen. Dadurch werden auch die wirtschaftspolitischen Empfehlungen des Produktivitätsrates für die Regierung an Gewicht gewinnen", so Christoph Badelt, Vorsitzender des am 29. April 2022 konstituierten Produktivitätsrates.

Wien Aufgaben und Zusammensetzung des Produktivitätsrates Der Produktivitätsrat ist Teil der EU-weiten wirtschaftspolitischen

Koordinierungsmechanismen. Er ist unabhängig und setzt sich aus fünf

weisungsfreien Mitgliedern mit einschlägiger wirtschaftspolitischer

Expertise zusammen. Unterstützt wird er durch ein in der

Oesterreichischen Nationalbank angesiedeltes Büro. Die vorrangige

Aufgabe des Produktivitätsrates ist die systematische Analyse der

Entwicklung der heimischen Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.

Auf der Grundlage dieser Untersuchungen identifiziert das Gremium

Maßnahmen und Reformen zur Stärkung der österreichischen Wirtschaft

und spricht Empfehlungen an die österreichische Bundesregierung aus.

Der Produktivitätsrat erstattet dem Nationalrat jährlich Bericht. Weitgefasstes Aufgabenspektrum des Produktivitätsrates erfordert

umfangreiche Expertise Der Produktivitätsrat analysiert Faktoren, die die

Produktivitätsentwicklung und die makroökonomische Stabilität

beeinflussen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf ökologische

Nachhaltigkeit und Transformation, inklusives Wirtschaftswachstum,

die demografische Entwicklung und die Entwicklung des globalen

wirtschaftspolitischen Fragestellungen sollen auf der Grundlage des

aktuellen Standes der Wissenschaft behandelt werden. Zu diesem Zweck

wird der Produktivitätsrat auf die Expertise der Mitglieder des

Expert:innenpools zurückgreifen. Sie werden den Produktivitätsrat

fachlich beraten und so einen Beitrag zur Qualitätssicherung seiner

Analysen und Empfehlungen leisten. Herausragende Expert:innen werden den Produktivitätsrat beraten Der Produktivitätsrat hat neben vielen weiteren führenden

Expert:innen aus Wissenschaft und Forschung auch die Vorsitzenden des

deutschen Sachverständigenrates Monika Schnitzer, WIFO-Direktor

Gabriel Felbermayr sowie den Wittgenstein-Preisträger Wolfgang Lutz

in den Expert:innenpool berufen. Die Funktionsperiode der

Expert:innen endet gleichzeitig mit jener der Mitglieder des

Produktivitätsrates am 28. April 2028. Mitglieder des Expert:innenpools des Produktivitätsrates Folgende Expert:innen aus Wissenschaft und Forschung wurden in den

Expert:innenpool des Produktivitätsrates berufen (in alphabetischer

Ordnung): CRESPO CUARESMA Jesús, Univ.-Prof. Dr., Department für

Volkswirtschaft, WU Wien

EGGER Peter, Prof. Dr., Department of Management, Technology, and

Economics, ETH Zürich

FELBERMAYR Gabriel, Univ.-Prof. Mag. PhD, Direktor des WIFO

FÜRNKRANZ-PRSKAWETZ Alexia, Univ.-Prof. DI Dr. MA, Institut für

Stochastik und Wirtschaftsmathematik, TU Wien

HALLA Martin, Univ.-Prof. Mag. Dr., Institut für VWL, JKU Linz

HEITZMANN Karin, Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. MSc, Institut für

Sozialpolitik, WU Wien

KETTNER-MARX Claudia, Mag. Dr., WIFO

LUTZ Wolfgang, Univ.-Prof. Mag. Dr., Institut für Demografie,

Universität Wien

PENEDER Michael, Priv.-Doz. Mag. Dr., WIFO

POLT Wolfgang, Mag., POLICIES - Insti-tute for Economic and

Innovation Research, Joanneum Research

PRETTNER Klaus, Univ.-Prof. MMag. Dr., Department für

Volkswirtschaft, WU Wien

SCHMIDT-DENGLER Philipp, Univ.-Prof. Mag. PhD, Institut für VWL,

Universität Wien

SCHNITZER Monika, Prof. Dr. Dr. h.c., Seminar für Komparative

Wirtschaftsfor-schung, LMU München; Vorsitzende des dt.

Sachverständigenrates

STEHRER Robert, Univ.-Doz. Mag. Dr., wiiw

STEIBER Nadia, Univ.-Prof. Mag. Dr., Institut für Soziologie,

Universität Wien; IHS

STEININGER Karl, Univ.-Prof. Mag. Dr., Wegener Center for Climate

and Global Change, Universität Graz

WEBER Matthias, Univ.-Doz. DI Dr. MA, AIT

WOGRIN Sonja, Univ.-Prof. DI Dr. MSc, Institut für

Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation, TU Graz

ZULEHNER Christine, Univ.-Prof. DI Dr., Institut für VWL,

Universität Wien

Stand: 9. November 2022. Rückfragehinweis:

Büro des Produktivitätsrates

E-Mail: [email protected].at

