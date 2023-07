APA ots news: HVPI-Inflation im Jahr 2023 bei 7,4 % - bis 2025 Rückgang auf knapp unter 3 % erwartet

Wien Verzögerte Weitergabe sinkender Energiepreise und Struktur der

Fiskalmaßnahmen erklären Österreichs Inflationsabstand zum

Euroraum

"Der Inflationsabstand zwischen Österreich und dem

Euroraum ist in den letzten Monaten aufgrund der Struktur der

Fiskalmaßnahmen zur Abfederung der Preisanstiege bei Energie und der

verzögerten Weitergabe von Großhandelspreisrückgängen für

Haushaltsenergie an die Endverbraucher:innen signifikant

angestiegen", so der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank

(OeNB), Robert Holzmann. Hinsichtlich der weiteren

Inflationsentwicklung erwartet die OeNB einen Rückgang der am

Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Inflation von

7,4 % im Jahr 2023 auf zunächst 4,1 % im Jahr 2024 und 2,9 % im Jahr

2025. Damit wird die Inflationsdifferenz zum Euroraum erst 2025

wieder den langfristigen Durchschnitt erreichen.

Auch wenn die österreichische HVPI-Inflationsrate seit Jahresbeginn

eine rückläufige Tendenz aufweist, ist sie im Juni 2023 laut

Schnellschätzung von Statistik Austria mit 7,8 % immer noch

außergewöhnlich hoch gewesen. Die bis Mai vorliegenden

Detailergebnisse zeigen, dass die Verringerung des Preisauftriebs vor

allem auf Energie und in einem geringeren Ausmaß auf Nahrungsmittel

sowie Industriegüter ohne Energie zurückgeht. Bei Dienstleistungen

hat sich der Preisauftrieb hingegen beschleunigt, weshalb die ohne

Energie und Nahrungsmittel berechnete Kerninflation nur langsam

sinkt. Im Mai lag die Kerninflation bei 7,9 %, nachdem sie im April

mit 8,3 % den höchsten Wert seit Beginn der Währungsunion erreicht

hatte.

Laut aktueller Inflationsprognose der OeNB wird die

HVPI-Inflationsrate im Jahr 2023 7,4 % betragen. Der rasche Rückgang

der Teuerung im Jahresverlauf 2023 auf 4 œ % im Dezember 2023 wird

sich im Folgejahr verlangsamen. Für das Jahr 2024 erwartet die OeNB

eine Teuerungsrate von 4,1 %, für das Jahr 2025 2,9 %. Die

Kerninflationsrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) steigt 2023 vor

allem aufgrund kräftiger Lohnkostensteigerungen auf 7,1 %. 2024 und

2025 wird die Kerninflationsrate auf 5,1 % bzw. 2,8 % sinken, aber

weiter deutlich über ihrem langfristigen Durchschnitt bleiben. Die

Energiepreisentwicklung wird durch fiskalpolitische Maßnahmen im Jahr

2023 markant gedämpft. Nach dem Auslaufen der Maßnahmen wird von den

Energiepreisen in den Jahren 2024 und 2025 allerdings ein

inflationstreibender Effekt ausgehen. Die Arbeitnehmerentgelte werden

aufgrund der verzögerten Inflationsabgeltung 2023 kräftig ansteigen.

Dies wird insbesondere im Dienstleistungssektor 2023 zu einer

Erhöhung der Inflationsrate führen. Die Teuerung von Agrarrohstoffen

sowie die landwirtschaftlichen Produktionskosten sollten im

Prognosezeitraum zurückgehen. Dies wird sich - allerdings mit einer

Zeitverzögerung - auf die Nahrungsmittelpreise übertragen. Daher wird

die Inflationsrate für Nahrungsmittel im Jahr 2023 mit 9,8 % hoch

bleiben, bis 2025 jedoch auf 2,3 % sinken.

Der Inflationsabstand Österreichs zum Euroraum wuchs im Juni 2023 auf

2,3 Prozentpunkte an, nachdem die Teuerung Österreichs im ersten

Halbjahr 2022 noch niedriger als im Euroraum gewesen war.

Hauptverantwortlich für die Ausweitung des Inflationsabstands ist der

Beitrag der Energie-Komponente. Eine Ursache für diese Entwicklung

ist die Struktur der Fiskalmaßnahmen zur Abfederung der gravierenden

Verteuerung bei Energie. In Österreich wurden weniger direkte

Preiseingriffe vorgenommen, und es wurde stärker auf

Transferzahlungen zurückgegriffen. Energieträger, bei denen es keine

Preiseingriffe gegeben hat (Fernwärme, feste Brennstoffe, Gas), sind

zu einem erheblichen Teil dafür ausschlaggebend, dass sich der

Inflationsabstand gravierend ausgeweitet hat. Ein weiterer Grund für

die wachsende Inflationsdifferenz ist die schleppende Weitergabe der

Großhandelspreisrückgänge für Haushaltsenergie an die

Endverbraucher:innen in Österreich. Die Ursachen dafür sind

vielfältig: lange Vertragsbindungen der Haushalte an

Energieversorger, geringe Wechselraten sowie mangelnder Wettbewerb.

Die weiterhin hohen Energiepreise wirken sich aber auch auf die

Kosten im Dienstleistungssektor und bei der Produktion von Waren aus.

Die seit Mitte 2022 dynamische Preisentwicklung im österreichischen

Dienstleistungssektor hat auch aufgrund der stärkeren Gewichtung von

Dienstleistungen im österreichischen HVPI-Warenkorb zur Ausweitung

des Inflationsabstands zum Euroraum beigetragen.

"Inflation aktuell" ist ein vierteljährlich erscheinender Bericht der

Oesterreichischen Nationalbank zur Inflation in Österreich. Darin

wird die Inflationsentwicklung der letzten Monate analysiert, die

Inflationsprognose der OeNB vorgestellt sowie auf aktuelle

Schwerpunktthemen eingegangen:

https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/inflation-aktuell.h

tml

