 APA ots news: Neues Präsidium im Aufsichtsrat der VOLKSBANK WIEN AG - BILD

Die Aufsichtsräte des Bundes sind nach der vorzeitigen Rückzahlung des Bundesgenussrechtes vereinbarungsgemäß ausgeschieden.

Wien Die Volksbanken haben das staatliche Genussrecht Ende

2022 und damit ein Jahr früher als geplant zurückbezahlt. Aus diesem

Grund hat das Entsendungsrecht des Bundes in den Aufsichtsrat der

VOLKSBANK WIEN AG geendet. In der Hauptversammlung der VOLKSBANK WIEN

AG am 27. April 2023 wurden daher 12 neue Aufsichtsräte und -rätinnen

als Kapitalvertreter gewählt. DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor

der VOLKSBANK WIEN AG: "Wir bedanken uns bei allen bisherigen

Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten für die konstruktive

Zusammenarbeit. Die ehrgeizigen Ziele der Volksbank Wien und des

Volksbanken-Verbundes, die wir nun sogar vorzeitig erreicht haben,

basieren auf intensiver gemeinsamer Arbeit."

Der neue Aufsichtsrat der VOLKSBANK WIEN AG

In der konstituierenden Aufsichtsratssitzung am 27. April 2023 hat

der neue Aufsichtsrat sein Präsidium gewählt: Vorsitzender ist Mag.

Robert Oelinger aus Tirol, der erste Stellvertreter ist Mag. Heribert

Donnerbauer aus Niederösterreich und der zweite Stellvertreter ist

Dr. Helmut Hegen, MBL aus Salzburg.

Im neuen Aufsichtsrat der VOLKSBANK WIEN AG wird die Frauenquote

von 30 % sowohl bei den Kapitalvertreterinnen als auch den

Vertreterinnen des Betriebsrates erfüllt. Vier Kapitalvertreter waren

auch bisher im Aufsichtsrat vertreten, um Kontinuität und Stabilität

zu gewährleisten.

Der Aufsichtsrat repräsentiert die rein österreichische

Eigentümerstruktur der VOLKSBANK WIEN AG. Direkt und indirekt steht

die Bank im Eigentum von rund 500.000 Genossenschaftsmitgliedern in

ganz Österreich.

Volksbanken auf Erfolgskurs

Die VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorgan des Volksbanken-Verbundes

freut sich über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022. Der

Volksbanken-Verbund konnte aufgrund des erfolgreichen

Geschäftsverlaufs das Betriebsergebnis von 162,8 Mio. Euro auf 231,4

Mio. Euro um 42 % steigern. Die Bereinigung beim Betriebsergebnis

betrifft die vorzeitige Rückzahlung an die Republik Österreich in

Höhe von 83,2 Mio. Euro. Weitere Erfolge im Jahr 2022 waren die

Anhebung des Ratings der Agentur Fitch auf BBB+, das ausgezeichnete

Nachhaltigkeitsrating der VOLKSBANK WIEN AG von Sustainalytics mit

"Low Risk" und der Verkauf des Rechenzentrums ARZ an Accenture. Ende

Februar 2023 hat Moodys das Deposit Rating (Einlagenrating) der

VOLKSBANK WIEN AG von Baa1 auf A2 angehoben. Gleichzeitig stufte die

Ratingagentur die bca (Basisrisikoeinschätzung) der Bank von Baa2 auf

Baa1 hoch.

Zukunftsmilliarde und nachhaltige Anlageoptionen

Die Volksbanken setzen die Erfolgsstrategie eines modernen,

dezentralen Verbundes fort. Als regionale Hausbanken haben sie im

ersten Quartal 2023 bereits mehrere Schwerpunkte gesetzt: Mit der

Zukunftsmilliarde für Österreich richtet sich die Bank an heimische

KMU und will den Bereich Kommerz-Kredite mit einem

Finanzierungsvolumen von bis zu einer Milliarde Euro weiter ausbauen.

Der 500 Millionen Euro Green Bond der VOLKSBANK WIEN AG ist eine

nachhaltige Anlagemöglichkeit für institutionelle Anleger. Mit dem

Pfandbrief 3,125 % VOLKSBANK WIEN AG bietet die Bank Privatanlegern

eine mündelsichere Anlageoption. Weiters unterstützt die VOLKSBANK

WIEN AG mit der Finanzierung nachhaltiger Energiegewinnungsanlagen,

im Rahmen von klimaaktiv des Klimaschutzministeriums, heimische

Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation.

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe,

zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte-

und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die

Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK

WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von

29,2 Mrd. Euro und betreut mit 3.033 Mitarbeitenden

(Vollzeitäquivalente) in 236 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen

bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 31.12.2022). Weitere

Informationen auf [www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw.

[www.volksbank.at/nachhaltigkeit]

(http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten

Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.237 Mitarbeitenden

(Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen

Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie

der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der

österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft

erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation

auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand

31.12.2022). Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at]

(http://www.volksbankwien.at/) bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit.

Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche,

ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und

Irrtümer vorbehalten.

Dies ist eine Marketingmitteilung und kein Angebot, keine Beratung

und keine Risikoaufklärung. Nähere Informationen zur Volksbank finden

Sie unter www.volksbank.at bzw. unter

[www.volksbank.at/nachhaltigkeit]

(http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit).

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Dir. Wolfgang Layr

PR & Kommunikation

Tel.: +43 1/40137 - 3550

E-Mail: [email protected]

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0029 2023-05-31/09:34