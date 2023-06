APA ots news: NOVOMATIC: Rating-Upgrade "BB+" durch Standard & Poors mit stabilem Ausblick

Gumpoldskirchen Die internationale Ratingagentur Standard &

Poors (S&P) beurteilt den an der Wiener Börse mit Anleihen notierten

NOVOMATIC AG-Konzern im Rahmen des jährlichen Audits des

Geschäftsjahr 2022 mit einer Verbesserung des Ratings auf "BB+" mit

stabilem Ausblick.

Im Zuge des aktuellen Ratings hat Standard & Poors die Stärken

und Risiken der NOVOMATIC AG im Vergleich zu internationalen

Mitbewerbern analysiert und bewertet den Konzern aktuell mit einem

"BB+". Das Upgrade des Ratings von "BB" auf "BB+" begründet S&P mit

der soliden operativen Performance von NOVOMATIC im Geschäftsjahr

2022 sowie der Reduzierung der Verschuldung.

Vor dem Hintergrund der Erholung in den Segmenten Gaming

Technology und Gaming Operations durch das Aufheben der

COVID-Beschränkungen in sämtlichen Märkten trugen mehrere

Akquisitionen als Teil der internationalen Expansionsstrategie zum

Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2022 bei. Dazu gehörte allen voran

der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der italienischen HBG-Gruppe.

"Die Verbesserung unseres Ratings bestätigt einmal mehr nicht nur

den Erfolg unserer dualen Strategie als Produzent und Betreiber,

sondern auch jenen unserer Wachstumsstrategie und Investitionen in

unsere Kernmärkte. Damit gehört NOVOMATIC zu den Top-Bonitäten in

Europa und liegt im weltweiten Vergleich in der Bewertung vor anderen

Gaming-Technologiekonzernen auf dem hervorragenden 2. Platz", betont

NOVOMATIC AG-Vorstand Mag. Johannes Gratzl.

Zwtl.: Nachhaltigkeitsengagement vielfach ausgezeichnet

Auch im Rahmen der nicht-finanziellen Berichterstattung erhielt

NOVOMATIC für das große Nachhaltigkeitsengagement wichtige

Auszeichnungen und Top-Bewertungen, wie etwa im Sustainalytics ESG

Risk Rating. Kürzlich vom MARKET Institut zum "Besten Arbeitgeber

Niederösterreichs" gewählt, ist sich NOVOMATIC der Verantwortung

gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst. Mit

eigenen Ausbildungsprogrammen wie etwa einer "Corporate Coding

Academy" für künftige Entwickler oder einem Programm für die Casino

Manager von morgen erhielt das als Leitbetrieb ausgezeichnete

Unternehmen bereits zahlreiche weitere Arbeitgeberauszeichnungen wie

etwa das Gütesiegel "berufundfamilie" des Familienministeriums für

familienfreundliche Arbeitgeber oder jenes für "Betriebliche

Gesundheitsförderung".

