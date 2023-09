APA ots news: OMV beliefert Air France-KLM dieses Jahr mit 2.000 Tonnen nachhaltigem Flugzeugtreibstoff - BILD

Wien (APA-ots) -

* OMV und Air France-KLM verpflichten sich zur aktiven Rolle in der

Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Luftfahrtindustrie

* Absichtserklärung ermöglicht Air France-KLM bis 2030 mehr als

300.000 Tonnen SAF von OMV zu beziehen

Die OMV, das integrierte Unternehmen für Energie, Kraftstoffe und

Rohstoffe sowie Chemikalien und Materialien mit Hauptsitz in Wien,

gab heute die Unterzeichnung einer Abnahmevereinbarung über die

Lieferung von 2.000 Tonnen nachhaltigem Flugzeugtreibstoff

(Sustainable Aviation Fuel - SAF) an die Air France-KLM Gruppe im

Jahr 2023 bekannt.

Diese Abnahmevereinbarung folgt auf eine bereits bestehende

Absichtserklärung, die Air France-KLM Zugang zum Kauf von mehr als

300.000 Tonnen SAF von OMV bis 2030 gewährt.

Die OMV setzt zahlreiche Maßnahmen um, um ihre strategischen

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wobei SAF einen wesentlichen

Beitrag zu diesem Wandel leistet. Basierend auf den strategischen

Aussichten für den Luftfahrtsektor, strebt die OMV eine regionale

Führungsposition in der SAF-Versorgung an und nutzt dabei die

vorhandene vorteilhafte Infrastruktur. Diese Portfolioerweiterung

steht im Einklang mit der Verpflichtung der OMV, bis spätestens 2050

ein klimaneutrales Unternehmen zu werden (für Scope 1, 2 und 3).

Das Europäische Parlament hat vor kurzem ein neues Gesetz

verabschiedet, um den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe im

Luftfahrtsektor zu fördern. Flughäfen und Treibstofflieferanten in

der EU müssen sicherstellen, dass ab 2025 mindestens 2 % der

Flugkraftstoffe "grün" sind, wobei dieser Anteil alle fünf Jahre

erhöht werden soll. Darüber hinaus wird es ab 2025 ein EU-Label für

die Umweltfreundlichkeit von Flügen geben.[[1]]

Martijn van Koten, OMV Executive Vice President Fuels & Feedstock:

"Diese Abnahmevereinbarung ist eine großartige Gelegenheit, die

Nachhaltigkeitsbemühungen beider Unternehmen zu beschleunigen.

Nachhaltiger Flugzeugtreibstoff reduziert die CO2-Emissionen

erheblich, und wir freuen uns, gemeinsam mit starken Partnern wie Air

France-KLM Fortschritte zu erzielen und Lösungen für die nachhaltige

Entwicklung der Luftfahrtindustrie anzubieten."

Fatima Da Gloria De Sousa, Vice President Sustainability, Air

France-KLM, erklärte: "Air France-KLM freut sich über die

Partnerschaft mit der OMV, um den Einsatz von SAF zu erhöhen und

einen Beitrag zur aufstrebenden SAF-Industrie zu leisten. Wir wollen

eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Luftfahrt einnehmen, was sich

in ehrgeizigen, greifbaren Zielen niederschlägt. Bis 2030 wollen wir

bei all unseren Flügen mindestens 10 % SAF einsetzen, was über die

von der Europäischen Union festgelegten Vorgaben hinausgeht. Wir

haben bereits drei dieser 10 % gesichert und sind aktiv dabei, ein

weltweites Netz von SAF-Anbietern aufzubauen."

Nachhaltiger Flugzeugtreibstoff wird von der OMV in ihrer

Raffinerie in Schwechat durch die Mitverarbeitung von nachhaltigen

und regionalen Rohstoffen, insbesondere Altspeiseöl, hergestellt. Im

Vergleich zu herkömmlichem Treibstoff trägt nachhaltiger

Flugzeugtreibstoff zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um

mehr als 80 % über den gesamten Lebenszyklus bei.

Air France-KLM hat eine strenge Beschaffungspolitik eingeführt und

sich zum Bezug von SAF verpflichtet, das nicht mit Lebens- oder

Futtermitteln konkurriert, für seine Nachhaltigkeit RSB (Roundtable

on Sustainable Biomaterials) oder ISCC (International Sustainability

& Carbon Certification) zertifiziert ist und nicht aus Palmöl

hergestellt wird. Die von Air France-KLM ausgewählten SAF-Projekte

reduzieren die CO-Emissionen auf Lebenszyklusbasis um mindestens 75

% im Vergleich zu herkömmlichem Flugzeugtreibstoff und erfordern

keine Triebwerksänderungen.

* * *

