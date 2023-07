APA ots news: OMV beschließt Verhandlungen mit ADNOC über potentielle Kooperation ihres Polyolefingeschäfts zu verfolgen

Wien Wien (APA-ots) -

Der Vorstand der OMV hat soeben beschlossen, Verhandlungen mit

ADNOC über eine potentielle Kooperation ihres Polyolefingeschäfts zu

verfolgen. Die Kooperation würde eine mögliche Zusammenlegung des

Borealis und Borouge Geschäfts als gleichberechtigte Partner unter

einer gemeinsam kontrollierten, börsennotierten Plattform für

potentielle Wachstumsakquisitionen mit dem Ziel umfassen, ein

globales Polyolefin Unternehmen mit einer wesentlichen Präsenz in

Schlüsselmärkten zu schaffen.

Borealis ist einer der weltweit führenden Anbieter

fortschrittlicher und nachhaltiger Polyolefin-Lösungen und ein

europäischer Spitzenreiter im Recycling von Polyolefinen. 75% der

Anteile an Borealis entfallen auf die OMV und 25% der Anteile auf

ADNOC. Borouge ist ein führendes Petrochemieunternehmen, das

innovative und differenzierte Polyolefinlösungen anbietet. Borouge

befindet sich zu 54% im Besitz von ADNOC und zu 36% im Besitz von

Borealis. Mit dem verbleibenden Anteil ist das Unternehmen an der Abu

Dhabi Securities Exchange ("ADX") notiert.

"Eine mögliche Transaktion hätte eine starke und überzeugende

industrielle Relevanz", sagte Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender der

OMV AG. "Der Zusammenschluss der stark komplementären Unternehmen

würde die technologische Expertise und nachhaltige

Spezial-Polyolefin-Lösungen von Borealis und Borouges vorteilhafte

Kostenposition und Zugang zu großen und attraktiven Märkten bündeln

und ein Unternehmen mit einem erheblichen Potential für organisches

und anorganisches Wachstum schaffen."

"Dies würde auf unserer mehr als 25-jährigen, erfolgreichen

Partnerschaft mit ADNOC aufbauen und einen möglichen Weg für die

Erreichung der OMV-Strategie 2030 darstellen. Gleichzeitig bestehen

eine Reihe von Transaktionsparametern, die während der Verhandlung

einer beidseitigen Einigung bedürfen." fügte er hinzu.

Jede potentielle Transaktion würde im Einklang mit den von OMV

festgelegten Übernahmekriterien und dem Kapitalallokationsrahmen

stehen. Eine weitere Ankündigung wird zu gegebener Zeit erfolgen.

Eine potentielle Transaktion wäre, unter anderem, abhängig von (i)

einer Einigung mit ADNOC auf die kommerziellen Transaktionsparameter

(wie etwa, unter anderem, die Bewertung der beteiligten Unternehmen)

sowie auf die Transaktionsdokumente in den bevorstehenden

Verhandlungen, (ii) Genehmigungen einer potentiellen Transaktion

durch den Vorstand und den Aufsichtsrat der OMV, (iii) Genehmigungen

einer potentiellen Transaktion seitens ADNOC, und (iv) Genehmigungen

(wie zB Fusionskontrollfreigaben) durch Behörden.

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 62 Mrd und einem

Mitarbeiterstand von rund 22.300 im Jahr 2022 eines der größten

börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre

Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern

fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und

ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien und

Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures

- Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar (mit

TotalEnergies, in den USA) - liefert Borealis Produkte und

Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV

Geschäftsbereich Fuels & Feedstock produziert und vermarktet

Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt

drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem

Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.700

Tankstellen in acht europäischen Ländern. Im Geschäftsbereich Energy

exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier

Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika,

Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion

lag 2022 bei 392 kboe/d. Zu den Aktivitäten gehört auch das Low

Carbon Business sowie das gesamte Gasgeschäft.

Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und

Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen

nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und

dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft

einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt

die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes

klimaneutral zu werden.

OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American

Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt.

