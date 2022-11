APA ots news: OMV Geothermie Expert:innen mit ersten Ergebnissen zufrieden - BILD

* Produktions- und Injektionstest zur Analyse des geothermischen

Potenzials des Wiener Beckens

* Test ist abgeschlossen

* Weitere Analysen folgen

Die OMV hat zur Analyse des geothermischen Potentials im Wiener

Becken im Herbst 2022 einen Produktions- und Injektionstest

durchgeführt. Geologisch fand dieser Test im Beckenuntergrund des

Wiener Beckens, im Hauptdolomit statt. Die bestehende OMV Sonde

Aderklaa 96 wurde mithilfe eines sogenannten "Workovers" in einer

Tiefe von etwa 2.900 m für die Durchführung des Tests aufgeschlossen.

Formationswasser wurde produziert, obertägig in abgeschlossenen

Containern zwischengelagert und anschließend wieder in die Formation

eingebracht. Ziel des Geothermietests war die Ermittlung wichtiger

Lagerstättenparameter und die Gewinnung von Proben des

Formationswassers, um festzustellen, ob sich diese Formation für die

Gewinnung von geothermischer Energie als Wärmeträger eignet.

Die eigentliche Testung ist abgeschlossen und die Anlage wird

abgebaut. Die OMV Expert:innen sind mit den ersten Ergebnissen

zufrieden: Wasser konnte mit einer Temperatur von 102 Grad und einer

Rate von 40 m3/Std gefördert und erfolgreich re-injiziert werden. In

den nächsten Monaten werden verschiedene Parameter der gewonnenen

Daten analysiert, um die technische Machbarkeit und anschließend die

Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

"Die OMV hat sich zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2050 ein

klimaneutrales Unternehmen zu werden. Aus diesem Grund spielt die

Geothermie eine wichtige Rolle im kohlenstoffarmen Geschäft der OMV.

Unsere Stärke im Bereich der Geothermie ist unsere umfassende

Expertise über und unter der Erde. Wir nutzen unser Know-how, um die

Energiewende voranzutreiben, sagte Angelika Zartl-Klik, OMV Senior

Vice President Low Carbon Business.

In ihrer Strategie 2030 hat sich die OMV, das internationale

integrierte Öl-, Gas- und Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Wien,

zum Ziel gesetzt, ihr Low Carbon Business und damit ihr Angebot an

CO2-armer Energie zu erweitern. Es wird erwartet, dass der Anteil der

OMV Energiegewinnung durch Erdwärme bis 2030 auf bis zu 9 TWh

ansteigen wird.

Mehr Info zu OMV Low Carbon Business:

[https://www.omv.com/de/innovationen/low-carbon]

(https://www.omv.com/de/innovationen/low-carbon)

Mehr Info zu OMV Geothermie:

[https://www.omv.com/de/blog/geothermie-energie-aus-der-tiefe]

(https://www.omv.com/de/blog/geothermie-energie-aus-der-tiefe)

Mehr Info zum Geothermie Projekt Aderklaa 96

[https://www.omv.at/de-at/ueber-uns/exploration-produktion/nachhaltig

e-exploration-produktion/geothermie-pilotprojekt]

(https://www.omv.at/de-at/ueber-uns/exploration-produktion/nachhaltig

e-exploration-produktion/geothermie-pilotprojekt)

Video (Englisch mit deutschen Untertiteln):

[OMV Strategy 2030: Geothermal energy - YouTube]

(https://www.youtube.com/watch?v=7jk4Kk995ik)

Hintergrundinformation

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 36 Mrd und einem

Mitarbeiterstand von rund 22.400 im Jahr 2021 eines der größten

börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre

Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern

fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und

ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien,

Pflanzennährstoffen und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei

wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit ADNOC, in den VAE und

liefert

Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen

Welt. Der OMV Geschäftsbereich Refining & Marketing produziert und

vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie,

betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15%

an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund

1.800 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Zu den Aktivitäten

gehört zudem Gas & Power Osteuropa, wo sie auch ein Gaskraftwerk in

Rumänien betreibt. Im Geschäftsbereich Exploration & Production

exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier

Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika,

Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion

lag 2021, inklusive der Produktion eines Joint Ventures in Russland,

bei 486.000 boe/d mit einem Schwerpunkt auf der Produktion von Erdgas

(~60%). Ab dem 1. März 2022 werden die russischen Unternehmen nicht

mehr konsolidiert. Zu den Aktivitäten gehört Gas Marketing

Westeuropa, wo sie auch Gasspeicher in Österreich und Deutschland

betreibt.

Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und

Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen

nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und

dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft

einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt

die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes

klimaneutral zu werden.

