 APA ots news: OMV sichert sich zusätzliche Gas-Transportkapazitäten bis 2028

Wien Die OMV konnte sich aktuell zusätzliche europäische

Gas-Transportkapazitäten nach Österreich sichern.

Bei der diesjährigen Jahresauktion erhielt die OMV den Zuschlag

für Kapazitäten in Höhe von rund 40 TWh p.a. für den Zeitraum Oktober

2023 bis September 2026, sowie rund 20 TWh p.a. für den Zeitraum

Oktober 2026 bis September 2028. Die Grenzübergabepunkte für das

Erdgas sind Oberkappel via Deutschland sowie Arnoldstein via Italien.

Diese Kapazitäten, in Kombination mit alternativen nicht-russischen

Gasquellen der OMV, sichern die Lieferverpflichtungen an ihre

Vertragskund:innen mittelfristig ab.

"Die OMV treibt die Diversifizierung ihrer Gasbezugsquellen

tatkräftig voran, welche das Gas aus Eigenproduktion und Zukäufen aus

Norwegen sowie weitere LNG-Volumina beinhaltet. Somit leisten wir

unverändert einen signifikanten Beitrag zur Gasversorgung in

Österreich", kommentierte Alfred Stern, CEO und Vorstandsvorsitzender

der OMV. "Unsere Diversifizierungsstrategie umfasst sowohl die

Gasbezugsquellen als auch die Lieferwege. Die letzten Auktionen haben

gezeigt, dass die Herausforderung in der Infrastruktur liegt, die

historisch bedingt an einer vorrangigen Versorgung mit Erdgas aus dem

Osten über den Knotenpunkt Baumgarten ausgerichtet ist", so Stern.

Zur weiteren Sicherung der Versorgung ihrer Kund:innen speichert

die OMV konsequent Gas ein. Die OMV-Speicher sind bereits zu circa 85

Prozent gefüllt.

