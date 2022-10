 APA ots news: OMV startet zwei Geothermie Projekte - BILD

Wien (APA-ots) -

Wien * Geothermie eine Säule der OMV Strategie 2030

* Fördertest im Wiener Becken für mögliche Wärmegewinnung

* Messprogramm in Norddeutschland zum möglichen Einsatz bei

Stromerzeugung

Die OMV, das internationale integrierte Öl-, Gas- und

Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Wien, hat sich in ihrer Strategie

2030 zum Ziel gesetzt, ihr Low Carbon Business und damit ihr Angebot

an CO2-armer Energie zu erweitern. Im Bereich der Geothermie sieht

die OMV ihre Stärke in ihrer umfangreichen Expertise und Erfahrung

über und unter Tage, vorhandenen Lagerstätten und Infrastruktur sowie

dem starken Marktwachstum in Europa. Es wird erwartet, dass der

Anteil der erneuerbaren Energiegewinnung inklusive Erdwärme durch die

OMV bis 2030 auf bis zu 9 TWh ansteigen wird.

"In der OMV Strategie 2030 spielt das Low Carbon Business eine

wesentliche Rolle, insbesondere die Geothermie. Wir nutzen dabei das

vorhandene Know-how, um die Energiewende voranzutreiben und den Weg

für ein nachhaltigeres Leben zu ebnen", Alfred Stern, OMV

Vorstandsvorsitzender und CEO.

Die OMV arbeitet unter anderem an zwei Entwicklungsprojekten im

Bereich Geothermie: eines befindet sich in Österreich, das andere in

Deutschland, wo die OMV mit Partnern zusammenarbeitet.

In Österreich führt die OMV zur Analyse des geothermischen

Potentials im Wiener Becken einen Fördertest durch. Geologisch findet

dieser Test im Beckenuntergrund des Wiener Beckens, im Hauptdolomit

statt. Die bestehende OMV Sonde Aderklaa 96 wird mithilfe eines

sogenannten "Workovers" in einer Tiefe von etwa 2.800 m für die

Durchführung des Tests aufgeschlossen. Formationswasser (also in den

Gesteinsporen enthaltenes Wasser) wird produziert, obertägig in

abgeschlossenen Containern zwischengelagert und anschließend wieder

in die Formation eingebracht. Ziel des Fördertests ist die Ermittlung

wichtiger Lagerstättenparameter und die Gewinnung von Proben des

Formationswassers, um festzustellen, ob sich diese Formation für die

Gewinnung von geothermischer Energie eignet.

In Deutschland ist die OMV zu 50% an einem geothermischen

Explorationsprojekt "Projekt Thermo" in Niedersachsen beteiligt.

Dabei nimmt ein kleines Flugzeug über einem Gebiet von rund 5.000 km²

Schwerkraft- und magnetische Messungen vor, um geologische

Informationen zu erhalten. Diese Informationen werden für die

Bewertung des geothermischen Energiepotenzials verwendet und sind

Teil einer umfassenden Auswertung zukünftiger geothermischer

Aktivitäten in diesem Gebiet. Partner der OMV in diesem Projekt ist

ZeroGeo Energy GmbH (50%).

Nach Einschätzung der OMV Expertinnen und Experten eignen sich die

geothermischen Bedingungen im Wiener Becken für den Einsatz als

direkter Wärmeträger. In Norddeutschland könnte die geothermische

Energie zur Stromerzeugung eingesetzt werden.

Mehr Info zu OMV Low Carbon Business:

[https://www.omv.com/de/innovationen/low-carbon]

(https://www.omv.news/lG8mLNAfA1o2WLtBr20)

Mehr Info zu OMV Geothermie:

[https://www.omv.com/de/blog/geothermie-energie-aus-der-tiefe]

(https://www.omv.news/lLJrQmGCQR5lNmsY19g)

Mehr Info zum Geothermie Projekt Aderklaa 96:

[https://www.omv.at/de-at/ueber-uns/exploration-produktion/nachhaltig

e-exploration-produktion/geothermie-pilotprojekt]

(https://www.omv.news/lO8xWpGfvpoE5lCJWV5)

Video (Englisch mit deutschen Untertiteln):

[OMV Strategy 2030: Geothermal energy - YouTube]

(https://www.omv.news/lR1AZvXF5v8ynPuvXJo)

Mehr Info zum Projekt Thermo:

[https://www.projekt-thermo.energy/]

(https://www.omv.news/lQ7zYrXcokmJomU5GEA)

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 36 Mrd und einem

Mitarbeiterstand von rund 22.400 im Jahr 2021 eines der größten

börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre

Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern

fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und

ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien,

Pflanzennährstoffen und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei

wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit ADNOC, in den VAE und

liefert

Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen

Welt. Der OMV Geschäftsbereich Refining & Marketing produziert und

vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie,

betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15%

an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund

1.800 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Zu den Aktivitäten

gehört zudem Gas & Power Osteuropa, wo sie auch ein Gaskraftwerk in

Rumänien betreibt. Im Geschäftsbereich Exploration & Production

exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier

Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika,

Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion

lag 2021, inklusive der Produktion eines Joint Ventures in Russland,

bei 486.000 boe/d mit einem Schwerpunkt auf der Produktion von Erdgas

(~60%). Ab dem 1. März 2022 werden die russischen Unternehmen nicht

mehr konsolidiert. Zu den Aktivitäten gehört Gas Marketing

Westeuropa, wo sie auch Gasspeicher in Österreich und Deutschland

betreibt.

Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und

Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen

nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und

dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft

einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt

die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes

klimaneutral zu werden.

ZeroGeo Energy GmbH

ZeroGeo Energy GmbH, ein Schweizer Unternehmen, ist der Betreiber und

Entwickler von geothermischen Energieprojekten in Europa.

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur

Energiewende zu leisten, indem es kohlenstoffarme und grundlastfähige

geothermische Energie in industriellem Maßstab bereitstellt, indem es

Geothermie-Technologien der nächsten Generation einsetzt und mit

führender Erfahrung in der Umsetzung von Energieprojekten und der

Finanzierung kombiniert.

Das Unternehmen entwickelt Projekte, die dies ermöglichen - die

Bereitstellung von grüner Energie mit Grundlast, die das Unternehmen

GeoPower nennt.

Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Vorstands- und Führungsteam

geleitet und wird sein Fachwissen und seine Erfahrung mit

kapitalintensiven Öl- und Gasprojekten nutzen, Synergien mit unseren

strategischen Partnern aufbauen und die neuesten Entwicklungen im

Bereich der geothermischen Energietechnologien der nächsten

Generation einsetzen.

Die Treibhausgasemissionen von GeoPower werden in Übereinstimmung mit

den Greenhouse Gas Protocols zertifiziert, und unsere Umwelt-,

Sozial- und Governance-Politik (ESG) ist vollständig auf die UN-Ziele

für nachhaltige Entwicklung abgestimmt.

Weitere Informationen finden Sie unter [https://www.zerogeo.energy/]

(https://www.omv.news/lPQy0qGF3KqJ0LURm3r)

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

