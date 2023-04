APA ots news: Parallel zum bestehen Netzbetreiber eSIM Mobilfunk-Abo up³ einfach 3 Monate gratis mit unlimitiertem 5G ausprobieren. - BILD

* Game-Changer beim Tarifwechsel: up³ ohne Risiko installieren und

testen.

* Erstes vollständiges digitales 5G Mobilfunk-Abo ohne Bindung.

* 3 Monate gratis mit eSIM testen, danach 19,90 Euro/Monat.

* Echtes unlimitiertes 5G im schnellsten 5G Netz ausprobieren.**

Vor einem Jahr hat Drei mit up³ das erste vollständig digitale

Mobilfunk-Abo ohne Bindung gestartet. Menschen in Österreich können

ein up3 Abo mit unlimitiertem 5G in wenigen Minuten via App von

überall und ohne physische SIM-Karte komplett digital abschließen.

Die up³ App wurde seit ihrem Launch im April 2022 weltweit rund

150.000 mal heruntergeladen und wird aktuell von Kunden aus 80

Nationen genutzt.

Zum ersten Geburtstag macht up3 allen Österreicherinnen und

Österreichern ein unschlagbares Angebot: Drei Monate lang das erste

rein digitale Mobilfunk-Abo mit unlimitiertem 5G unverbindlich

parallel zum bestehenden Anbieter ausprobieren.*

Die up³ eSIM wird am Smartphone einfach parallel zum bestehenden

Netzbetreiber installiert und getestet, während der Vertrag beim

bisherigen Netzbetreiber weiterläuft.

Mehr auf [www.drei.at/up] (http://www.drei.at/up)

Günter Lischka, CCO von Drei: "Ein unverbindlicher Test eines

unlimitierten 5G Tarifs via eSIM parallel zum bestehenden Vertrag ist

ein absoluter Game-Changer am österreichischen Mobilfunkmarkt.

Erstmals können alle in Österreich über up³ das schnellste 5G Netz

Österreichs drei Monate lang ohne Risiko und ohne Kosten testen -

während der bisherige Vertrag weiterläuft."

Zwtl.: Mit up3 in wenigen Minuten online.

Wie bei vielen Abos üblich, melden sich Kunden nach dem Download

der up3-App aus Apple AppStore oder Google Play Store mit einem

Google-, Apple- oder Facebook-Konto bzw. auf Wunsch auch via E-Mail

und Passwort an. Die Face ID oder ein Fingerprint als Identifikation

am Handy genügen. Bezahlt wird im Vorfeld mit gängigen

Zahlungsmitteln wie Visa/Mastercard, Apple Pay oder PayPal.

Voraussetzung, um up³ drei Monate gratis zu nutzen, ist die

Aktivierung des up³ Tarifs um 19,90 Euro direkt auf der up³ App auf

einem eSIM-fähigen Handy. Ab dem 4. Monat wird das Mobilfunk-Abo

kostenpflichtig, sofern Kunden nicht zuvor das Abo in der App

deaktivieren bzw. pausieren (bis 5 Tage vor der nächsten Periode).

Während des Gratiszeitraums ist der Tarif nicht roamingfähig und

inkludiert keine kostenlosen Anrufe bzw. SMS ins Ausland. Mehr auf

[www.drei.at/up] (http://www.drei.at/up)

Zwtl.: Drei bringt 5G bis Ende 2023 in drei Viertel aller Haushalte

und 222 unterversorgte Gemeinden.

Auch die Netzabdeckung schreitet mittlerweile zügig voran.

Aktuell hält Drei eine 5G-Abdeckung für etwas mehr als zwei Drittel

der österreichischen Haushalte und Unternehmen vor. Bis Jahresende

will Drei die Anzahl seiner 5G-Standorte wesentlich erhöhen und

zusätzliche Frequenzen im 700 und 1500 MHz Band für 5G nutzen. Damit

will Drei 5G bis Ende 2023 zu drei Viertel aller Haushalte und

Unternehmen bringen und 222 bisher unterversorgte Gemeinden

flächendeckend mit mobilem Breitbandinternet erschließen. Im Rahmen

der größten Netzoffensive in der investiert Drei 1,2 Milliarden Euro

in den 5G Ausbau.

Mehr auf [www.drei.at/5g] (https://www.ots.at/redirect/5g)

* Voraussetzung: Aktivierung Tarif up³ um 19,90 Euro pro Monat auf

e-sim-fähigem Gerät. Ab 4. Monat kostenpflichtig, wenn nicht vorher

in der App deaktiviert (bis 5 Tage vor nächster Periode). Während

Gratiszeitraum Tarif nicht roamingfähig und keine Anrufe/ SMS ins

Ausland möglich. Mehr auf [www.drei.at/up] (http://www.drei.at/up)

** Im Jänner 2023 erhielt Drei zum vierten Mal in Folge den Ookla

Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Der Ookla

Speedtest beruht auf kundenbasierten Geschwindigkeits-Tests und

spiegelt somit die tatsächliche Nutzer-Erfahrung wider.

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der

Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei

erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als

führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das

Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und

Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller

österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst

für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer

Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste

LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G

Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022

den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz.

Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter

Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner

2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla

Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf

[www.drei.at] (http://www.drei.at)

