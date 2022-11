APA ots news: RHI Magnesita erwirbt Feuerfestgeschäft der indischen Dalmia Bharat Refractories Limited

Wien Akquisition stärkt RHI Magnesitas Präsenz und Angebot in

wichtigem Wachstumsmarkt

RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter für

Feuerfestprodukte, gibt heute die Übernahme des indischen

Feuerfestunternehmens Dalmia Bharat Refractories Limited ("DBRL")

bekannt. DBRL ist einer der führenden Feuerfestanbieter in Indien und

für Kunden in der Region seit Langem ein verlässlicher Partner.

Durch die Akquisition wird RHI Magnesita die Präsenz am rasant

wachsenden indischen Feuerfestmarkt deutlich ausbauen. 2022 soll die

Stahlproduktion in Indien um 12% steigen, bis 2030 wird eine

durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 7-8% prognostiziert. Durch

die Zusammenführung der Produktion von DBRL mit RHI Magnesitas

bestehenden Geschäftsaktivitäten werden erhebliche Synergien

geschaffen. Das Unternehmen beschäftigt in Indien rund 1.200

Mitarbeiter und verfügt an fünf Feuerfest- und Rohstoffstandorten

über eine Produktionskapazität von mehr als 300.000 Tonnen pro Jahr.

Im Rahmen der Akquisition erwirbt RHI Magnesita somit zusätzliche

Produktionskapazitäten in wichtigen Industrieregionen im Süden und

Westen Indiens, wo das Unternehmen aktuell keine Standorte betreibt.

Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita, dazu: "Ich freue mich sehr,

diese Akquisition anzukündigen. Sie bedeutet eine große Wertschöpfung

für unser Unternehmen, da sie unsere Expansion auf dem schnell

wachsenden indischen Markt für Feuerfestprodukte beschleunigt. Das

ist ein weiterer wesentlicher Schritt in der Umsetzung unserer

Unternehmensstrategie. Wir erwarten wesentliche finanzielle und

operative Vorteile durch die Aufnahme von Dalmia Bharat Refractories

in unser bestehendes Netzwerk. Dadurch sind wir in der Lage, unsere

Kunden in Indien zunehmend auf einer Local-for-local-Basis zu

bedienen und eine breitere Produktpalette anzubieten, insbesondere im

Industrial-Bereich, in dem RHI Magnesita aktuell noch wenig präsent

ist. Diese Transaktion beweist, dass wir in Zeiten rückläufiger

Nachfrage in anderen Regionen unser Geschäft in Indien, wo die

Perspektiven für die Feuerfestindustrie gut sind, weiter ausbauen

können."

Parmod Sagar, CEO & Managing Director RHI Magnesita India,

erklärt: "Als bewährter und verlässlicher Geschäftspartner

untermauert die Integration von Dalmia Bharat Refractories in unser

Netzwerk unsere Position als führender Player am indischen

Feuerfestmarkt. Diese Transaktion ist ein Bekenntnis des Managements,

die Geschäftstätigkeit des Konzerns in Indien weiter zu stärken und

unsere Präsenz in der Region weiter auszubauen."

Sameer Nagpal, Managing Director & CEO von DBRL, zur Transaktion:

"In den letzten Jahren konnten wir das Geschäft auf Basis einer

breiten Produktpalette und Servicekompetenz ausbauen und uns als

zuverlässiger Zulieferer in der Region etablieren. Für die nächste

Wachstumsphase ist es jedoch unabdingbar, Zugang zu Technologien zu

haben, wie RHI Magnesita sie als globaler Marktführer mitbringt. Wir

glauben, dass unser Unternehmen Kunden in Indien optimal bedienen

kann, indem es Teil des Netzwerks von RHI Magnesita wird."

Die Akquisition erfolgt auf Basis eines Aktientausches ("Share

Swap Agreement") im Gegenzug für 27 Millionen Aktien von RHI

Magnesita India Limited.

Zwtl.: Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen

Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für

industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200

°

C in einer Vielzahl

von Industrien, darunter Stahl, Zement, Nichteisenmetalle und Glas,

unverzichtbar sind. Durch die vertikal integrierte

Wertschöpfungskette, die vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und

leistungsorientierten Gesamtlösungen reicht, bedient RHI Magnesita

Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt

rund 12.000 MitarbeiterInnen an 28 Hauptproduktions- sowie mehr als

70 Vertriebsstandorten. RHI Magnesita strebt den Ausbau der

Führungsposition in Bezug auf Umsatz, Größe, Produktportfolio sowie

geografischer Präsenz an - insbesondere in jenen Regionen, die

wirtschaftliche Wachstumsaussichten versprechen.

Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an

der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an,

mit einer Zweitnotierung an der Wiener Börse. Weitere Informationen

finden Sie unter: [www.rhimagnesita.com]

(http://www.rhimagnesita.com/)

Zwtl.: Über RHI Magnesita India Limited

RHI Magnesita India Limited ist in der Region Indien und Westasien

ein führender Anbieter von hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen

und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse

über 1.200

°

C in einer Vielzahl von Industrien, darunter Stahl,

Zement, Nichteisenmetalle und Glas, unverzichtbar sind. RHI Magnesita

India Limited notiert an der Bombay Stock Exchange (Kennnummer:

534076) sowie an der National Stock Exchange of India (Symbol: RHIM

NS) mit der ISIN INE743M01012. Weitere Informationen finden Sie

unter: [www.rhimagnesitaindia.com]

(http://www.rhimagnesitaindia.com/)

Zwtl.: Über Dalmia Bharat Refractories Limited

1954 gegründet, ist Dalmia Bharat Refractories Limited (früher

Shri Nataraj Ceramics and Chemical Industries Ltd.) ein führender

indischer Hersteller von Feuerfestprodukten aus Hochtonerde für die

Zementindustrie in Indien. Neben einem umfassenden Angebot an

Serviceleistungen wie Feuerfestkonzeption und -gestaltung für

Greenfield-Projekte, Feuerfestanwendungen sowie Instandhaltung bietet

DBRL Kunden in mehr als 40 Ländern End-to-end-Feuerfestprodukte,

-lösungen und -serviceleistungen und ist einer der ältesten und

führenden Feuerfestlieferanten für Zementwerke in Indien sowie im

Mittleren Osten und Nordafrika.

