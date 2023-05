 APA ots news: Sonja Sarközi ist neue CEO von Superfund

Die erfahrene Bankenmanagerin forciert Digitalbereich und innovative Investmentprodukte.

Wien Die renommierte Finanzexpertin Sonja Sarközi wurde mit

heutigem Tag zur Präsidentin des Verwaltungsrates der Superfund

Holding AG bestellt und wird die Superfund Asset Management als CEO

leiten. Damit steht eine Topmanagerin mit drei Jahrzehnten

Bankenerfahrung an der Spitze der global operierenden

Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in Europa, Asien und den USA.

Als CEO von Superfund wird Sarközi die digitale Expansion forcieren

und innovative Investmentprodukte launchen.

"Mit Sonja Sarközi haben wir eine geschätzte und überaus erfahrene

Bankenexpertin mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte auf dem

nationalen sowie internationalen Finanzparkett für Superfund

gewonnen", erklärt Superfund-Gründer Christian Baha. "Sie steht

dafür, dass sie nicht nur das Finanzgeschäft kennt, sondern stets

neue Wege beschritten und konsequent weiterverfolgt hat. Sarközis

internationale Erfahrung, ihr digitales Know-how und ihre fokussierte

Handlungsweise ergeben die richtige Mischung für eine erfolgreiche

Zukunft", zeigt sich Baha von seiner neuen Topmanagerin überzeugt.

"Bei Superfund sehe ich ein faszinierendes Umfeld und die Chance,

das Unternehmen zusammen mit einem erfahrenen Team, meinem Know-how

und meiner Herangehensweise voran zu bringen und ausbauen zu können",

erklärt Sarközi zu ihrer neuen Aufgabe. "Für mich gilt die klare

Grundvoraussetzung, dass Produkte und Services nur überzeugen können,

wenn sie unmittelbar auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen, sowie

einfach und transparent sind. In den dynamischen Zeiten mit großen

technologischen Entwicklungen wie AI, ChatGPT und Blockchain sowie

hoher Inflation und Krisen gibt es einen großen Bedarf an innovativen

Antworten vom Finanzmarkt im Allgemeinen und von einem Unternehmen

wie Superfund im Speziellen", sagt die neue CEO von Superfund.

Sarközi wurde bereits in den 1990er Jahren ins Topmanagement der

damaligen Gewerkschafts- und Großbank Bawag berufen. Dort war sie

maßgeblich an der Gründung der easybank beteiligt. Lange vor der

Digitalisierung hat sie als verantwortliche Managerin dieser

Direktbank eine neue Art von Banking in Österreich etabliert. Mit

immer wieder neuen Services und Produkten, aber vor allem einer

außergewöhnlichen Kundenorientierung, wurde die easybank über viele

Jahre als beste Direktbank Österreichs ausgezeichnet. Bei der

Sberbank Europe AG - die 2012 aus der Volksbank International

hervorging - wurde Sarközi im Jahr 2018 zur CEO bestellt und

verantwortete fortan das Wachstum in acht europäischen Ländern. 2022

hat Sonja Sarközi die geordnete Abwicklung der Bank erfolgreich auf

den Weg gebracht.

Die Superfund Gruppe von Investmentunternehmen wurde 1995 von

Christian Baha in Wien gegründet und zählt zu den weltweit führenden

Hochtechnologie-Unternehmen der modernen Finanzindustrie. Superfund

war der erste Fondsanbieter, der weltweit Publikumsfonds mit

vollautomatisierten Computer-Handelssystemen angeboten hat.

Rückfragehinweis:

Superfund Asset Management GmbH

[email protected]

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2519/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0052 2023-05-10/10:16