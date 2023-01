APA ots news: "Start Making Cents": Allianz startet globale Kampagne mit Christoph Waltz

Wien Prominente Unterstützung für 6-teilige Digital-Kampagne

Thema finanzielle Vorsorge steht im Mittelpunkt

In die eigene Zukunft zu investieren, sollte niemanden

verunsichern - ganz gleich, wie intensiv man sich bereits mit dem

Thema der finanziellen Vorsorge beschäftigt hat. Diese Botschaft

rückt die Allianz, die sich für ihre neue Kampagne mit Christoph

Waltz einen prominenten Botschafter ins Boot geholt hat, ins Zentrum.

Unterstützt wird die Kampagne mit dem #startmakingcents.

Zwtl.: Ausspielung in Online-Medien

Die Kampagne läuft vom 23. Jänner bis 12. März und wird in

diversen digitalen Medien zu sehen sein. Inhaltlich befassen sich die

sechs Spots, die in zeitlicher Abfolge veröffentlicht werden, mit

jenen Themen, die für die Gestaltung einer optimalen finanziellen

Vorsorge unerlässlich sind. In der Umsetzung greift die Allianz dabei

auf spielerische Weise Alltagssituationen auf.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

* Gut vorbereiten:

In die eigene Zukunft investieren, kann schon mal überfordern. Die

Allianz ist starker Partner in dieser Angelegenheit.

* Diversifizieren:

Wenn es um die eigene Vorsorge geht, ist Mischen eine gute Idee.

Man weiß ja nie, was noch kommt.

* Ruhe bewahren:

Auch mit kleinen Beträgen ist es möglich, mit der Zeit ein gutes

finanzielles Polster anzulegen.

* Risiko:

Beim Investieren sollten nur Risiken eingegangen werden, mit denen

man sich auch wohlfühlt.

* Investiere nachhaltig:

Verantwortungsvoll vorsorgen bedeutet auch, der Umwelt etwas Gutes

zu tun.

* Früh genug starten:

Beim Investieren gilt: Je früher man damit startet, desto besser.

Alle sechs Clips der neuen Allianz-Kampagne gibt es unter

folgendem Link zum Einsehen: www.allianz.at/making-cents

Downloads im Allianz Pressecenter

* Foto: Sujetbild der neuen Allianz-Kampagne mit Christoph

Waltz (© Allianz)

* Pressemitteilung als pdf

Rückfragehinweis:

David Weichselbaum

Pressesprecher

Corporate Communications

Allianz Gruppe in Österreich

M: +43 676 878 288 602

E-Mail: [email protected]

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0050 2023-01-23/10:00