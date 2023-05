APA ots news: UBM veröffentlicht ESG-Bericht 2022 und Green Finance Framework - BILD

Wien, 15.05.2023 Die UBM Development AG hat ihren ESG-Bericht

für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. In diesem Bericht werden

die Managementansätze, Ziele und Maßnahmen von UBM entlang der drei

Säulen Umwelt, Soziales und Governance beschrieben und Erfolge sowie

Herausforderungen beleuchtet. Der freiwillige Bericht wurde in

Einklang mit den international anerkannten GRI-Standards 2021 der

Global Reporting Initiative erstellt und einer unabhängigen externen

Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer unterzogen. Darüber hinaus

nimmt UBM in der Berichterstattung auch Bezug auf wichtige Frameworks

und Normen wie den UN Global Compact, die TCFD (Task Force on

Climate-related Financial Disclosures) und die Sustainable

Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen.

Zwtl.: Fokus auf Holzbau, erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Im Bereich Umwelt setzt UBM insbesondere auf den Einsatz

erneuerbarer Energien, eine energieeffiziente Gebäudegestaltung sowie

emissionsarme Baustoffe. Die Bau- und Immobilienbranche verursacht

beinahe 40 % der globalen CO2-Emissionen und ist für mehr als ein

Drittel des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. "Im Holzbau

liegt der größte Hebel zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei der

Errichtung von Gebäuden. Jeder Kubikmeter Holz bindet langfristig

eine Tonne CO2 und braucht für seine "Produktion" lediglich die Sonne

als Energiequelle," erläutert Thomas G. Winkler, CEO der UBM

Development AG, die strategische Ausrichtung auf Holzbau. Mehr als

250.000m² sind bereits in Holz-Hybridbauweise in Umsetzung oder

geplant und zahlen so auf das Ziel ein, einer der führenden

Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa zu werden.

Weitere Schwerpunkte von UBM sind der Einsatz von erneuerbaren

Energiequellen wie Geothermie und Photovoltaik, sowie Maßnahmen zur

Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden durch smarte Sensorik.

Leuchtturmprojekte wie das LeopoldQuartier und der Timber Pioneer

werden im ESG-Bericht und im Geschäftsbericht von UBM ausführlich

vorgestellt.

Zwtl.: Soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung

Verantwortungsvolles Wirtschaften bedeutet für UBM auch die

Berücksichtigung sozialer Aspekte. Im unmittelbaren Einflussbereich

gehört dazu die Gestaltung des Arbeitsumfelds für die Mitarbeitenden.

UBM hat im Jahr 2022 ein attraktives New-Work-Modell eingeführt:

jeder zweite Freitag ist frei. Die Community innerhalb von UBM wird

durch eine Vielzahl an Veranstaltungen, wie beispielsweise den

Welcome Day für neue Mitarbeitende, gestärkt. Als besondere

Weiterbildungsinitiative im Bereich ESG wurde der UBM-weite Climate

Impact Day umgesetzt. Das Programm umfasste hochkarätige Vorträge und

Workshops zur Bewusstseinsbildung für das Thema ESG.

Als Developer nimmt UBM auch die besondere Verantwortung gegenüber

lokalen Gemeinschaften und der breiten Gesellschaft wahr. Der

Verhaltenskodex für Geschäftspartner soll sicherstellen, dass sich

auch die Lieferanten ihrer Auswirkungen entlang der

Wertschöpfungskette bewusst sind. In diesem Zusammenhang erfolgte im

Jahr 2022 eine Überprüfung der wichtigsten Lieferanten von UBM

hinsichtlich ihres ESG-Engagements.

Für die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ausrichtung

green. smart. and more. wurde UBM auch im Jahr 2022 vielfach

ausgezeichnet. Neben top Ratings von renommierten ESG-Ratingagenturen

wie CDP, ISS ESG oder EcoVadis erhielt UBM den Nachhaltigkeits-Preis

der Wiener Börse und wurde in den österreichischen

Nachhaltigkeits-Index VÖNIX aufgenommen.

Zwtl.: Green Finance Framework für grüne Finanzierungen

Nachdem UBM bereits im Jahr 2021 zwei Sustainability-Linked

Anleihen mit einem Gesamtvolumen von einer Viertelmilliarde Euro

begeben hat, ist das Green Finance Framework ein weiterer wichtiger

Baustein in der Umsetzung der UBM-Strategie. Das Rahmenwerk gilt für

die Emission von grünen Finanzierungsinstrumenten, deren Nettoerlöse

ausschließlich zur Finanzierung und/oder Refinanzierung grüner

Projekte mit eindeutigem Umweltnutzen verwendet werden. Es wurde in

Übereinstimmung mit Best Practices des Marktes (ICMA Green Bond

Principles 2021, LMA Green Loan Principles 2023) entwickelt, basiert

auf der EU-Taxonomie, und wurde von der ESG Rating- und

Researchagentur ISS ESG im Rahmen einer Second Party Opinion geprüft.

Die Dokumente können über die nachstehenden Links heruntergeladen

werden.

ESG-Bericht: [https://www.ubm-development.com/de/?flipbook]

(https://www.ots.at/redirect/flipbook)

Green Finance Framework: https://www.ubm-development.com/de/esg/

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von

Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green

Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt

oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von

ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit.

Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur

Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien

sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den

höchsten Transparenzanforderungen.

