APA ots news: Uneinheitliche Inflationssignale: HVPI-Inflation sinkt - Kerninflation steigt

Wien Staatsfinanzen profitieren nur vorübergehend von der hohen

Inflation

"Der Höhepunkt der Inflationsdynamik scheint im Jahr

2022 zwar überschritten", schließt der Gouverneur der

Oesterreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, aufgrund der

jüngsten Daten für 2022 und der Inflationsprognose der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) für 2023-2025. "Allerdings

bleibt der Preisdruck in fast allen Sektoren 2023 hoch; die Ausnahme

stellen Energiepreise dar, die ihren beispiellosen Anstieg im Jahr

2022 dieses Jahr nicht fortsetzen werden. Die Kerninflation (ohne

Energie und Nahrungsmittel) steigt hingegen aufgrund kräftiger

Lohnkostensteigerungen sowie indirekter Effekte der Energiepreise im

Jahr 2023 auf 5,6 % an. Hier ist mit einem Rückgang erst 2024 zu

rechnen." Deshalb erwartet die OeNB einen Rückgang der am

Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Inflationsrate

für Österreich im Jahr 2023 auf 6,5 % - nach 8,6 % im Jahr 2022.

Trotz einer deutlichen Entspannung der Inflationsdynamik bleiben

sowohl Inflationsrate als auch Kerninflationsrate mittelfristig über

ihrem langjährigen Durchschnitt. Die aktuelle Schwerpunktanalyse in

"Inflation aktuell Q4/22" kommt zu dem Schluss, dass die

Staatsfinanzen nur vorübergehend von der hohen Inflation profitieren.

HVPI-Inflationsrate sinkt 2023 auch aufgrund staatlicher Maßnahmen

gegen die Teuerung auf 6,5 %

Laut aktueller Inflationsprognose der OeNB wird die

HVPI-Inflationsrate 2023 zurückgehen und im Jahresdurchschnitt 6,5 %

betragen. In den beiden Folgejahren sinkt die Teuerung auf 3,6 %

(2024) und 2,9 % (2025). Im Jahr 2023 führen sinkende Inflationsraten

für Energie und das Auflösen der angebotsseitigen Verknappungen zu

einem Rückgang der HVPI-Inflationsrate. Die Energiepreisentwicklung

wird auch durch das Stromkostenzuschussgesetz und weitere

fiskalpolitische Maßnahmen markant gedämpft. Im Dienstleistungssektor

wird die dynamische Entwicklung der Arbeitnehmerentgelte hingegen zu

einer Beschleunigung der Inflationsrate führen. Die Preise von

Agrarrohstoffen sowie die landwirtschaftlichen Produktionskosten sind

bis zuletzt angestiegen. Daher ist auch in den kommenden Monaten noch

mit einer steigenden Inflationsrate bei Lebensmitteln zu rechnen. Die

Inflationsrate für Nahrungsmittel wird im Jahr 2023 mit 7,9 %

überdurchschnittlich hoch ausfallen und bis 2025 auf 2,9 %

zurückgehen.

Die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) erreicht 2022 5,0

% und steigt aufgrund kräftiger Lohnkostensteigerungen sowie

indirekter Effekte der Energiepreise im Jahr 2023 auf 5,6 % an. Erst

2024 sowie 2025 sinkt die Kerninflationsrate auf 3,5 % sowie 3,1 %,

bleibt damit aber weiter deutlich über ihrem langfristigen

Durchschnitt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der Staatshaushalt profitiert nur vorübergehend von der hohen

Inflation

Insgesamt ist der Staatshaushalt kein Profiteur höherer Inflation,

obwohl die staatlichen Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen

inflationsbedingt stark wachsen. Höhere Inflation führt auch zu einem

deutlichen Anstieg der Staatsausgaben, wenn auch - verglichen mit der

Einnahmenseite - zeitlich etwas verzögert. In Summe verbessert der

aktuelle "Inflationsschock" im Jahr 2022 den Budgetsaldo noch leicht

und senkt die Schuldenquote. Mittelfristig führt der aktuelle

"Inflationsschock" jedoch zu einer deutlichen Verschlechterung des

Budgetsaldos und ab 2026 sogar zu einem Anstieg der Schuldenquote.

Der deutlich negative mittelfristige Effekt auf die öffentlichen

Finanzen ist einerseits auf den durch den aktuellen

"Inflationsschock" ausgelösten Rückgang des realen

Wirtschaftswachstums zurückzuführen. Andererseits hat die mit dem

Jahr 2023 eingeführte Inflationsindexierung von Familienleistungen

und Einkommensteuerstufen einen großen Effekt: Ohne diese Neuerung

hätte ein Anstieg der Inflation auch mittelfristig eine positive

Auswirkung auf die Staatsfinanzen.

"Inflation aktuell" ist ein vierteljährlich erscheinender Bericht der

Oesterreichischen Nationalbank zur Inflation in Österreich. Darin

wird die Inflationsentwicklung der letzten Monate analysiert, die

Inflationsprognose der OeNB vorgestellt sowie auf aktuelle

Schwerpunktthemen eingegangen:

https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/inflation-aktuell.h

tml

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

[email protected]

www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0057 2023-01-12/10:01