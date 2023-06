APA ots news: UNIQA mit neuer gruppenweiter B2B-Wachstumsstrategie für das Firmengeschäft

Wien Kundenzentrierung, Digitalisierung & Affinity-Lösungen sind

Eckpfeiler der neuen Strategie für Corporate Clients mit dem

Ziel der Marktführerschaft in CEE

Das seit 2011 in CEE bestehende Firmenkundengeschäft hat

sich sehr positiv entwickelt und trägt mit aktuell 800 Mio. Euro

Prämienvolumen wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Deshalb soll

der Bereich Corporate & Affinity weiter ausgebaut und die Umsetzung

der B2B-Wachstumsstrategie und Marktführerschaft in allen Märkten

vorangetrieben werden. Dies ganz im Sinne von UNIQA 3.0 mit

kundenzentrierter Ausrichtung und einer einheitlichen Governance über

alle Märkte. "Das Corporate Geschäft ist ein wichtiger Teil unserer

Gesamtstrategie, als Ergänzung zu dem klassischen

Privatkundengeschäft. Mit der neuen Aufstellung, die für all unsere

Märkte gilt und auf innovative Produkte für alle Firmenkund:innen

setzt, sehen wir enormes Potential im Wachstum sowohl für unsere

Kund:innen als auch für uns als Versicherung", so Wolfgang Kindl,

Vorstand Kunde & Markt International UNIQA Insurance Group AG.

Zentrale strategische Leitung für Wachstum in allen Märkten

Die Leitung des internationalen Firmengeschäfts liegt bei Olivera

Böhm-Rybak als Chief Corporate & Affinity Officer International. Sie

hat den Bereich seit 2011 erfolgreich aufgebaut und die Basis für den

nächsten Schritt in der Entwicklung geschaffen. Diesen Schritt wird

sie gemeinsam mit den lokalen Chief Corporate & Affinity Officers,

die in den Ländern für das Firmenkundengeschäft zuständig sind,

gehen. "Bei der strategischen Neuausrichtung ging es uns um

kompromisslose Kundenorientierung. Unser Bereich bietet nun für alle

gewerblichen Kund:innen - vom 1-Personen-Unternehmen bis zum

Großkonzern - Versicherungslösungen und Services an, aus einer Hand

und in der ganzen Region. Dabei unterstützen wir einerseits unsere

Kund:innen ihre Risiken zu managen, andererseits ermöglichen wir mit

unseren Affinity-Lösungen auch aktives Wachstum", erklärt Olivera

Böhm-Rybak, Chief Corporate & Affinity Officer International. In der

Umsetzung ist der Ansatz ein mehrstufiger: Für einfache

Versicherungen im KMU-Bereich sollen künftig vordefinierte

Standardprodukte zum Einsatz kommen, die jeweils individuell

zusammengefügt, schnell und digital abgeschlossen werden können. Bei

großen Industrieunternehmen bleibt es bei individuellen und

maßgeschneiderten Produkten. Im Vertrieb setzt UNIQA weiterhin auf

das eigene hochspezialisierte Team sowie auf ein exzellentes

Makler:innen-Netzwerk, das über Jahre aufgebaut für alle

Firmenkund:innen zur Verfügung steht.

Mehrwert für Firmenkund:innen durch Affinity-Lösungen

Neben den klassischen Versicherungsprodukten für Gewerbekunden wie

Haftpflicht-, Betriebsunterbrechungs- oder Sachversicherungen, setzt

UNIQA mittlerweile auch stark auf sogenannte Affinity-Lösungen. Dabei

handelt es sich um Versicherungsprodukte, die Firmenkund:innen den

Endkund:innen anbieten, als Zusatz zu deren Kernsortiment. "Beim

Affinity-Geschäft geht es darum, sowohl für unsere B2B-Kund:innen als

auch für deren Endkund:innen einen echten Mehrwert zu schaffen. In

Österreich konnten wir hier schon etliche spannende Kooperationen

umsetzen, wie etwa die Brillenversicherung mit dem

Elektronikfachmarkt Hartlauer oder die Fahrradversicherung mit dem

Sportartikelhändler Hervis. Unsere bisherigen Erfahrungen bestätigen

hier ein enormes Marktpotential", erklärt Peter Humer, Vorstand Kunde

& Markt Österreich.

Wachstumstreiber: Angebote zur Bindung von Mitarbeitenden

Dazu kommen Vorsorgelösungen, sogenannte Employee Benefits, mit

denen sich Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber positionieren

können. Firmenkund:innen bieten ihren Mitarbeitenden gemeinsam mit

UNIQA attraktive Leistungen - wie zum Beispiel die betriebliche

Altersvorsorge oder die Kranken- & Unfallversicherung - und binden

sie so an das Unternehmen. Immer mehr Unternehmen schätzen diese Art

der Unterstützung, wodurch sich dieser Bereich im aktuellen

Marktumfeld zu einem Wachstumstreiber entwickelt.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich

ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte

Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15

Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien,

Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber

hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein

zur UNIQA Group.

