 APA ots news: UNIQA präsentiert neue Werbekampagne: Gemeinsam aktiv für ein...

* Neue UNIQA Kampagne motiviert zum Mitgestalten eines besseren

Lebens

* gemeinsam besser leben - gemeinsam Taten leben

* Umsetzung durch Springer & Jacoby Österreich

* Ab 15. Juni in TV, digital, auf Großflächen und Plakaten

Wir können jeden Tag dazu beitragen, ein nachhaltig besseres Leben

für alle zu ermöglichen: Das ist die Botschaft der neuen UNIQA

Kampagne, umgesetzt von der Werbeagentur Springer & Jacoby Österreich

und on air seit heute, 15. Juni. Sie ermutigt dazu, selbstbestimmt zu

handeln und aktiv zu werden: Positive Energie überwindet

Verunsicherungen und Ängste, motiviert und steckt an.

"Mit unserer neuen Kampagne setzen wir unser Markenversprechen in

die Tat um: Durch die Kraft der Gemeinschaft schützen und verbessern

wir Gesundheit und Wohlstand", betont René Knapp, Vorstand für Brand,

HR und Nachhaltigkeit, UNIQA Insurance Group AG, und erklärt weiter:

"Es ist nicht nur eine Kampagne, sondern eine Haltung, die sich in

allen unseren Aktivitäten fortsetzen soll. Mit Mut,

Eigenverantwortung und solidarischem Handeln kann ein besseres Leben

für alle gelingen."

Paul Holcmann, Geschäftsführer Springer & Jacoby Österreich,

ergänzt: "Die neue Kampagne vertieft den UNIQA Markenclaim gemeinsam

besser leben und entwickelt ihn weiter zu einem motivierenden

Call-to-Action. Letztlich geht es um eine Bewegung, in der jede und

jeder einen Beitrag leistet, ein besseres Leben für uns alle

erreichbar zu machen.

"gemeinsam besser leben" wird konkret

Die neue Kampagne vertieft und konkretisiert die Vision aus dem

Zukunftsprogramm UNIQA 3.0 und setzt den Spot aus 2021 in konkreten

Handlungsansätzen fort. Schon seit der letzten großen Imagekampagne

ist klar: UNIQA will nicht nur im Schadensfall für Kund:innen da

sein, sondern mit Serviceleistungen und Innovationen Menschen bei

allen Herausforderungen des täglichen Lebens begleiten. Die

Entscheidung für UNIQA ist die Entscheidung für ein besseres Leben.

Die neue Kampagne verdeutlicht nun, wie jeder kleine Beitrag helfen

kann.

Besser steckt in jedem von uns: Der Kampagnen-Spot

Mit dem zentralen Werbespot der Kampagne betont UNIQA die Kraft

der Gemeinschaft. In den ersten Szenen werden die Menschen mit

unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert:

Umweltverschmutzung, Folgen der Klimaerwärmung, Verletzungen,

Krankheit, Einschränkungen durch Behinderung, Gefahren im Alltag.

Kein Grund aufzugeben! Schon kleine Aktionen der Beteiligten

verhindern Schlimmeres und schaffen Abhilfe. Die Welt im anfänglichen

Schwarz-Weiß symbolisiert den Weg zur Transformation in die Vielfalt.

Die Menschen stellen sich aktiv den Veränderungen, helfen einander

und setzen so Schritte hin zu einem besseren Leben. Ihre Welt wird

freundlich und bunt. Da ist zum Beispiel die Mutter die beste Ärztin

fürs kranke Kind im Spital und ein Liebespaar am vermüllten

Meeresstrand beginnt kurzerhand aufzuräumen. Der Spot behandelt auch

Diversität und Inklusion ganz selbstverständlich und zeigt, wie

inspirierend die positive Energie eines Paares ist, das seinen Alltag

trotz Behinderung einer der beiden Partner aktiv und selbstbestimmt

meistert.

Im Themenmix spiegeln sich Auftrag und Verantwortung einer der

führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich und Zentral- und

Osteuropa. Im Krankheitsfall bauen Kund:innen auf Leistung und

Expertise der größten Gesundheitsversicherung in Österreich. In

Sachen Klimaschutz bekennt sich UNIQA zu Nachhaltigkeit im

Kerngeschäft, einer ökologischen Betriebsführung und ganz konkret zur

Klimaneutralität bis 2040 (Österreich) bzw. 2050 (gruppenweit). Zu

Diversität & Inklusion hat sich UNIQA eine eigene Strategie mit

konkreten Zielen (u. a. mehr Frauen in Leitungsfunktionen, UNIQA

Inklusionsindex) verordnet.

Klimaneutrale Kampagne in TV, digital, outdoor

Die neue UNIQA Kampagne startet österreichweit am 15. Juni. Sie

wird im TV, online, auf Social Media sowie auf Plakaten und

Großflächen wie beispielsweise der Wiener Staatsoper zu sehen sein.

Um mit der Kampagne konsequenterweise selbst zu einem besseren Leben

beizutragen, setzt UNIQA wieder auf eine CO2-neutrale Umsetzung. Mit

Admosfy, einer Lösung zur Schaffung klimaneutraler Medienkampagnen,

werden die gesamten CO2-Emissionen der Mediamaßnahmen innerhalb der

Kampagne ausgeglichen.

Link zum TV-Spot: [https://www.youtube.com/watch?v=4gWITe9kUr0

] (https://www.youtube.com/watch?v=4gWITe9kUr0)Link zur UNIQA

Landingpage:

[https://www.uniqa.at/versicherung/gemeinsam-besser-leben.html]

(https://www.uniqa.at/versicherung/gemeinsam-besser-leben.html)

#gemeinsambesserleben #livingbettertogether

Credits:

Urheber Kampagne (Video und Bild Rendering Staatsoper): Springer &

Jacoby Österreich GmbH

Urheber Musik: Komponist: Robert Henke, Titel des Werks: "UNIQA

Choir 2023"

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich

ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte

Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15

Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien,

Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber

hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein

zur UNIQA Group.

