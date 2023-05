APA ots news: UNIQA: "Privatschutz Wohnen & Freizeit" - neue Produktlinie zum Schutz vor neuen Risiken

Wien Für mehr Sicherheit der Kund:innen in Zeiten der Teuerung

Die allgemeine Teuerung ist längst mitten in der

Gesellschaft angekommen und die steigenden Kosten sind im Alltag

deutlich spürbar. Davon stark betroffen sind Bau- und Umbauarbeiten

am eigenen Haus. Umso wichtiger ist es für Kund:innen, dass

Versicherungssummen den realen Kosten der Wiederherstellung

entsprechen. "Die zentrale Frage dabei lautet: Was würde es kosten,

wenn ich mein Haus heute neu bauen oder die Wohnung neu einrichten

müsste? Der Betrag ist heute um vieles höher als noch vor wenigen

Jahren - diese Entwicklung hat uns dazu veranlasst, ein Produkt zu

gestalten, das die Gefahr der Unterversicherung stark verringert," so

Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich UNIQA Insurance Group

AG. Um diesem Kund:innenanspruch gerecht zu werden, hat sich UNIQA

des Konzepts der Höchstentschädigungssumme bedient und dieses

weiterentwickelt. "Ergänzt um die gezielte Beratung unserer

Kund:innen, mit Hilfe unseres dichten Berater:innen-Netzwerks in den

Regionen, sichern unsere Kund:innen auch in Zeiten der Teuerung den

Wert ihres Zuhauses ab", erklärt Peter Humer weiter.

Von smarten Schließsystemen bis zum Shareconomy-Trend: Neue

Risiken sind eingeschlossen

Versicherungsschutz am Puls der Zeit berücksichtigt

selbstverständlich auch neue Themenstellungen wie vermehrtes

Homeoffice, moderne Kriminalität oder das Risiko des Carsharings. Die

neue UNIQA Haushaltsversicherung leistet etwa erstmals auch bei

Schäden, die durch das unbefugte Benutzen von Fingerprint, Gesichts-

und Iris-Scan entstehen. Das bedeutet, dass Einbruchdiebstahl auch

dann abgesichert ist, wenn keine Einbruchspuren vorhanden sind. Auch

der gesellschaftliche Trend des "Sharings" spiegelt sich in der

Privathaftpflicht-Versicherung der neuen Produktlinie wider - so

können beispielsweise Schäden an gemieteten oder geleasten

Baumaschinen, oder auch Schäden durch das Be- und Entladen an

geborgten Fahrzeugen mitversichert werden.

Customer First: Grobe Fahrlässigkeit immer inklusive

Ob ein Schaden leicht oder grob fahrlässig passiert ist, bleibt

oft unklar. Im Schadenfall ist das nicht nur ärgerlich, sondern kann

auch Zeit und Nerven kosten. "UNIQA steht für Sicherheit und

Verlässlichkeit, deswegen ist in der UNIQA Haushalts- und

Eigenheimversicherung die grobe Fahrlässigkeit mit bis zu 100 Prozent

der maximalen Höchstentschädigungssumme immer inklusive," betont

Peter Humer.

Einfach und flexibel: Kund:innen kaufen nur mehr was sie

tatsächlich benötigen

"Privatschutz Wohnen & Freizeit" ist einfach und übersichtlich:

Die beiden Varianten Optimal und Optimal Plus der Eigenheim- und

Haushaltsversicherung decken bereits jene Risiken ab, die für eine

Vielzahl der Kund:innen im Alltag eine Rolle spielen. Wird

zusätzlicher Versicherungsschutz benötigt, beispielsweise aufgrund

einer neuen Pooltechnikanlage, eines Fahrrades oder einer

Solaranlage, kann dieser schnell und einfach hinzugefügt werden.

Überblick Privatschutz Wohnen & Freizeit

* Haushaltsversicherung

* Eigenheimversicherung

* Privathaftpflicht-Versicherung

* Haus- & Grundstückshaftpflicht-Versicherung

* Pferdehalter-Haftpflichtversicherung

* Hundehalter-Haftpflichtversicherung

* Drohnen-Haftpflichtversicherung

* Privatrechtsschutz-Versicherung

* Pool- & Wellnesstechnik-Versicherung

* Haus- & Wohntechnik-Versicherung

* Haushaltsgeräte-Versicherung

* Sport- & Fitnessgeräte-Versicherung

* Fahrradversicherung

* Foto, Film- & Video-Versicherung

* Reisegepäck-Versicherung & Transportschutz

* Cyberversicherung

* Soforthilfe 24

Kundenfreundlichkeit durch klare Informationen

UNIQA möchte mit ihren Kund:innen transparent und auf Augenhöhe

kommunizieren. Deshalb wurden die Versicherungsbedingungen zur

besseren Verständlichkeit sprachlich optimiert sowie ein neues

Polizzenkonzept erarbeitet. Darüber hinaus wird UNIQA auf der

Webseite demnächst einen "Gut-zu-wissen"-Bereich einrichten. Dieser

wird leicht verständliche Erklärungen sowie ein

Versicherungs-Begriffslexikon in unterschiedlichen Formaten (Bild,

Video und Text) bieten.

Rückfragehinweis:

Natascha A. Smole

Pressesprecherin

UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

A-1029 Wien

Mobil: +43 664 88827382

E-Mail: [email protected]

