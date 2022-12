APA ots news: Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Wien Das Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank

(OeNB) hat nach umfassender Evaluierung in der 2. Vergabesitzung 2022

die Finanzierung nachstehender 13 Forschungsprojekte (42 Anträge) mit

rund 3 Mio. EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der

Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:

ASADA, Raphael (Karl-Franzens-Universität Graz/Institut für

Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung):

Austrian bioeconomy futures: Limits to green growth (BELOW)

BOOS, Tobias (Universität Wien/Institut für Politikwissenschaft): Die

Cultural Political Economy von Bitcoin im Globalen Süden

FELBERMAYR, Gabriel (Österreichisches Institut für

Wirtschaftsforschung - WIFO): Economic Sanctions in the Short, the

Medium, and the Long-Run: CGE Estimates with New Data (EcoSan)

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

FOSTER-MCGREGOR, Neil (Wiener Institut für Internationale

Wirtschaftsvergleiche - WIIW): EU-Asia relations: technological

competition and trade policies in an era of regionalisation

FRIESENBICHLER, Klaus Sylvester (Österreichisches Institut für

Wirtschaftsforschung - WIFO): The EU ETS and hard-to-abate

manufacturing industries

HLOUSKOVA, Jaroslava (Institut für Höhere Studien - IHS): Commodity

price uncertainty and macroeconomic dynamics

JESTL, Stefan ( Wiener Institut für Internationale

Wirtschaftsvergleiche - WIIW): Genetic innovation, intermediate goods

and energy prices in an agent-based model

LACKNER, Mario (Johannes Kepler Universität Linz/Institut für

Volkswirtschaftslehre): Relative Performance Feedback and Economic

Decisions

LIST, Emanuel (Wirtschaftsuniversität Wien/Research Institute

Economics of Inequality): Labour Unions and Firm Productivity

OBERHOFER, Harald (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

- WIFO): International Trade and the Environment

PAPP, Tamás K. (Institut für Höhere Studien - IHS): Bayesian

estimation of DSGE models using global nonlinear approximations and

hierarchical continuati

STEINMAYR, Andreas (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck/Institut

für Finanzwissenschaft): Do firms lack information about their own

labor market?

WIMMER, Andreas (Johannes Kepler Universität Linz/Institut für

Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre): System des öffentlichen

Haftungsrechts

Im Vergabejahr 2022 wurden 32 Projekte aus den Fördermitteln des

originären Jubiläumsfonds mit insgesamt 6.490.000 EUR gefördert.

Primärer institutioneller Fördermittelempfänger war heuer die

Karl-Franzens-Universität Graz mit 5 bewilligten Projekten (998.000

EUR), gefolgt von der Johannes Kepler Universität Linz mit 4

bewilligten Projekten (901.000 EUR).

Weiterführende Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie

auf der OeNB-Website:

https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Forschungsfoerderung/Jubilaeumsfonds.ht

ml

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

[email protected]

www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0116 2022-12-21/13:00