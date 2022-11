APA ots news: Vienna Insurance Group stellt Antrag auf Listing an der Budapester Börse

Wien Erwarteter erster Handelstag ist der 11. November 2022

Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

(VIG) hat die Aufnahme der Aktien an der Budapester Börse beantragt.

Die Aktien der VIG (ISIN AT000908504) sind seit 1994 an der Wiener

Börse und seit 2008 an der Prager Börse gelistet.

"Wir wollen mit diesem Schritt nicht nur neue Investoren,

insbesondere in Zentral- und Ostereuropa, ansprechen, sondern auch

ein klares Zeichen für den Budapester Börseplatz setzen", erläutert

Elisabeth Stadler, CEO der Vienna Insurance Group.

Im Zuge des Erwerbs der Aegon Gesellschaften in Ungarn im März

2022 stieg die VIG gemeinsam mit der bereits bestehenden

VIG-Gesellschaft Union und einem Marktanteil von über 19 % zum

Marktführer in Ungarn auf. "Als nunmehr größte Versicherungsgruppe in

Ungarn wollen wir unsere Präsenz auch für den Kapitalmarkt nutzen und

die Sichtbarkeit und Liquidität der VIG-Aktie mit einem Listing an

der Budapester Börse weiter erhöhen", erklärt Stadler.

Der erwartete erste Handelstag ist in Abstimmung mit der

Budapester Börse der 11. November 2022. Der laufende Handel soll im

Hauptsegment der Budapester Börse, dem Equities Prime Market,

erfolgen. Mit einer möglichen Aufnahme der VIG-Aktie in einen der

Indices der Budapester Börse wird sich das Indexkomitee in den

kommenden Monaten befassen.

