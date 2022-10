 APA ots news: Volksbank-Belegschaft beweist großes Herz für VinziDorf - BILD

Vorstand, Betriebsrat und Belegschaft der VOLKSBANK WIEN AG unterstützen Volksbank-Mitarbeiterin und ehrenamtliche VinziDorf-Helferin Marion Schaffra bei interner Sammelaktion.

Wien Im VinziDorf Wien finden langzeitobdachlose Männer mit

chronischer Suchtproblematik im Alkoholbereich wieder ein Stück

Geborgenheit. In einem ehemaligen Klostergarten der Lazaristen wurden

im 12. Bezirk 24 Plätze geschaffen - davon 16 Wohnmodule und 8

Wohneinheiten. Doch zuletzt mangelte es an Hygieneartikeln, wie zum

Beispiel Shampoos, Rasierschaum, Duschgel, Seife, Deodorants und

Rasierern. Dies rief die ehrenamtliche VinziDorf-Mitarbeiterin und

Vorstandsassistentin der VOLKSBANK WIEN AG auf den Plan, die sich an

ihren Arbeitgeber sowie an den Betriebsrat wandte. Es folgte ein

Volksbank interner Spendenaufruf.

Zwtl.: Einzelperson brachte sogar rund 20 Kilo vorbei

Der Vorstand sowie die Betriebsräte der VOLKSBANK WIEN AG, der VB

Services für Banken Ges.m.b.H. sowie der VB Infrastruktur und

Immobilien GmbH unterstützten die vom September bis Oktober laufende

interne Sammelaktion. Organisatorin Marion Schaffra erzählt: "Es ist

eine unglaubliche Menge zusammengekommen, wobei eine Einzelperson

sogar Hygieneartikel mit einem Gewicht von rund 20 Kilo

vorbeigebracht hat."

Nun erfolgte in der VOLKSBANK WIEN AG die offizielle Übergabe an

den Vereinsobmann der Vinzenzgemeinschaft Heiliger Lazarus, Kurt

Grossauer, der sich dafür herzlich bedankte. "Durch das Zusammenleben

in einer offenen Dorfgemeinschaft wollen wir den Bewohnern wieder ein

Gefühl von Heimat und Geborgenheit geben. Dazu gehören auch

materielle Dinge wie etwa Essen und ein Dach über dem Kopf sowie die

Versorgung mit Hygieneartikeln, wofür ich mich im Namen aller

Bewohner bei den Volksbank-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern

herzlich bedanke."

Zwtl.: Ehrenamtliches Engagement wird gern gesehen

Rainer Borns, Vorstandsdirektor der VOLKSBANK WIEN AG: "Wir sind

sehr stolz auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dieser

Spendenaktion ein großes Herz bewiesen haben. Sowohl auf jene, die an

der Organisation beteiligt waren, als auch auf jene, die Sachspenden

gegeben haben". Thomas Uher, Vorstandsdirektor der VOLKSBANK WIEN AG

ergänzt: "Es ist generell sehr erfreulich, dass es in der VOLKSBANK

WIEN AG Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sich in ihrer

Freizeit ehrenamtlich betätigen".

Das VinziDorf Wien ist als Heimat für alle Heimatlosen gedacht,

die sich nicht in bestehenden Strukturen einfügen können und aus den

verschiedensten Gründen nicht auf das bestehende Angebot der Wiener

Wohnungslosenhilfe zurückgreifen können. In der Boergasse 7 kümmern

sich derzeit ein zweiköpfiges Leitungsteam sowie ehrenamtliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Betroffenen. "Neben

Geldspenden sind auch Sachspenden erwünscht, wobei wir immer wieder

auch Bedarf an Lebensmitteln und Bekleidung haben", verriet

Vereinsobmann Kurt Grossauer abschließend.

Infos unter: www.vinzi.at/vinzidorf-wien/sachspenden/

