 APA ots news: Volksbank Vorarlberg veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht...

Wien/Rankweil Österreichweiter Trend bestätigt: 35 % vom Fonds-Neugeschäft

flossen bei der Volksbank Vorarlberg in nachhaltige Fonds.

Die Volksbank Vorarlberg hat ihren

Nachhaltigkeitsbericht zum Jahr 2022 veröffentlicht. Darin beschreibt

sie ihr tägliches Handeln und Streben nach Nachhaltigkeit in den vier

Aktionsfeldern Kund:innen, Mitarbeiter:innen, Umwelt und

Gesellschaft. Da die jüngsten Krisen die 17 SDGs, die globalen Ziele

nachhaltiger Entwicklung, auf folgenschwere Weise beeinflussen,

braucht es laut Volksbank Vorarlberg privates Kapital, um diese

erreichen zu können. Hier setzt die Regionalbank mit ihrer

nachhaltigen Anlagestrategie an.

"Gerade Banken sind in besonderem Maße verpflichtet, auf ihre

gesellschaftliche und ökologische Verantwortung zu achten", sagt

Gerhard Hamel, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vorarlberg. "2016

haben wir - genauso wie die Vereinten Nationen - ein starkes

Commitment abgegeben, um uns für eine bessere Welt einzusetzen.

Deshalb integrieren wir seit Jahren das Thema Nachhaltigkeit in alle

Prozesse unserer Wirkungsbereiche." Nachhaltigkeit hat sich aus dem

Trend heraus zu einem allgemeinen Mindset entwickelt und spielt eine

immer größer werdende Rolle im Konsumverhalten. Sie wird zu einem

wichtigen Wirtschaftsfaktor, denn wirtschaftliche Interessen und

umweltbewusstes bzw. achtsames Handeln müssen sich nicht

ausschließen. Das sehen auch Anlegerinnen und Anleger und entscheiden

sich bewusst für eine achtsame Veranlagung ihres Vermögens. Von 2016

bis 2021 ist laut FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen) in Österreich

das Gesamtvolumen von nachhaltigen Investmentfonds, Mandaten und

dergleichen um 477% auf 63,0 Mrd. Euro angestiegen*.

Als die Volksbank Vorarlberg, die heuer ihr 135-jähriges Bestehen

feiert, vor sieben Jahren ihre hauseigene Vermögensverwaltung zu 100%

auf Nachhaltigkeit umgestellt hat, galt sie als Vorreiter in der

achtsamen Geldanlage. Heute findet in ganz Europa ein gemeinsames

Umdenken statt. So hat nun auch die Europäische Union ihren Fokus

daraufgelegt, mehr Geld in "grüne" Anlagen zu lenken, indem sie die

Banken dazu verpflichtet, alle Kundinnen und Kunden nach ihren

Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. Im Firmenkundenbereich

unterliegen beispielsweise große Unternehmen Transparenz- und

Veröffentlichungspflichten, die auch ihre Lieferkette umfassen.

Zuliefernde KMU werden daher künftig entsprechende Informationen

bereitstellen müssen. "Wir als Bank werden aufgrund neuer Regularien

künftig von unseren Kundinnen und Kunden auch mehr Daten zu den

Themen Ökologie und Soziales einfordern müssen", ergänzt Gerhard

Hamel die Gründe für den wirtschaftlichen Druck, der zukünftig alle

Unternehmen erfassen wird. "Die Volksbank lebt Nachhaltigkeit seit

ihrer Gründung vor über 170 Jahren und ist die Hausbank in der

Region. Das Engagement der Volksbank Vorarlberg trägt wesentlich zu

einem nachhaltigen Gesamtbild bei, auf das wir alle stolz sein

können", erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK

WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes.

Zwtl.: Highlights der Nachhaltigkeit in allen Bereichen

Im diesjährigen Nachhaltigkeitsbericht wird über viele Highlights

aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen berichtet. Als Beispiele

dienen hier die Antworten auf das veränderte Kundenverhalten, wie die

Bankfiliale als Erlebnisort und die Berichte der Projektgruppen im

Zusammenhang mit dem neuen Verständnis von Bank unter dem Namen "BaM

- Bank als Marktplatz". Beachtung verdient ebenfalls die achtsame

Veranlagungsstrategie mit dem 2022 neu aufgelegten Aktienmandat

"Premium Dividends Sustainable", die Vorstellung von Firmenkunden mit

deren nachhaltigen Geschäftsmodellen sowie der Erhalt der höchsten

nachhaltigen Auszeichnung Österreichs für die Veranstaltung mit dem

Symphonieorchester Vorarlberg. Weiters wird erörtert, wie die

Finanzbildung vom Kind bis ins junge Erwachsenenalter gefördert wird

und mit welcher Strategie die heranwachsenden Kundinnen und Kunden

nicht in die Schuldenfalle tappen müssen. Selbstverständlich wird im

Förderbericht die finanzielle Unterstützung der Vorarlberger Kultur-,

Sport- und Bildungslandschaft sowie das soziale Engagement

abgebildet.

*FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen, Marktbericht Nachhaltige

Geldanlagen - Deutschland, Österreich und die Schweiz, Stand 2017 und

2022

Hier gehts zum Nachhaltigkeitsbericht der Volksbank Vorarlberg:

[www.volksbank-vorarlberg.at/nachhaltigkeitsbericht_2022]

(http://www.volksbank-vorarlberg.at/nachhaltigkeitsbericht_2022)

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von 31,5 Mrd. Euro und betreut mit 3.062 Mitarbeiterinnen

bzw. Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in 240 Vertriebsstellen rund

1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.06.2022).

