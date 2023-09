 APA ots news: WIFO: Schwache Konjunkturdynamik in den Bundesländern

Regionale Wirtschaftsentwicklung im Frühjahr 2023

Wien Im Frühjahr 2023 setzte sich die Abkühlung der

Konjunktur weiter fort. Die regionalen Konjunk­turindikatoren zeigen

zwar unterschiedliche Ergebnisse, insgesamt ist die nachlassende

Dy­namik jedoch deutlich erkennbar. Auf den regionalen

Arbeitsmärkten, für die bereits Daten für das II. Quartal 2023

vorliegen (siehe Grafik), stiegen erstmals seit Beginn 2021 die

Arbeits­losenzahlen wieder an.

Zwtl.: Anzeichen auf Abschwung in der Industrie

Im Vergleich zum Vorjahr wies die Industrie im Frühjahr 2023 zwar

noch ein geringes positives Wachstum von +0,4% auf, gegenüber dem

Vorquartal sank es jedoch bereits um -0,4%1). Der Produktionsindex

zur Herstellung von Waren entwickelte sich zuletzt ebenfalls leicht

rückläufig, in Österreich aber immer noch deutlich günstiger als im

Durchschnitt der EU 27. Laut WIFO-Kon­junkturtest schätzten die

heimischen Industrieunternehmen die aktuelle Geschäftslage zuneh­mend

negativ ein. Während die Unternehmen zu Jahresbeginn noch Material,

Kapazitäts- oder Arbeitskräftemangel als wichtigste

Produktionshemmnisse nannten, wurden diese nun von der mangelnden

Nachfrage als drängendstes Produktionshemmnis abgelöst. Der

Bundeslän­dervergleich zeigt ein breites Spektrum an Wachstumsraten

der nominellen abgesetzten Pro­duktion (zwischen +0,9% in Vorarlberg

und +20,5% in Salzburg). Die Beschäftigung in der Indust­rie

entwickelte sich dennoch weiterhin robust: Sie trug im I. Quartal

2023 in allen Bundesländern außer Vorarlberg positiv zum gesamten

Beschäftigungswachstum bei.

Zwtl.: Bauinvestitionen weiter rückgängig

Der anhaltende Druck auf die Baukosten bzw. Baupreise ließ auch im

Frühjahr 2023 wenig Raum für eine Erholung des Bauwesens. Die realen

Bauinvestitionen entwickelten sich wie bereits in den beiden

Vorquartalen weiter rückläufig. Getragen wurde die Wachstumsschwäche

im I. Quartal 2023 vor allem vom Wohnbau, der gegenüber dem Vorjahr

um 5,4% sank. Auch die Dynamik der nominellen Bauproduktion

verlangsamte sich im Durchschnitt von +9,9% auf +8,4%. Während die

Südregion (Steiermark und Kärnten) besonders hohe Wachstumsraten der

abgesetzten Produktion verzeichnete, wiesen Wien, Vorarlberg und das

Burgenland bereits sehr geringe Zuwächse oder sogar Rückgänge der

nominellen Bauproduktion auf. Die WIFO-Schnellschätzung zur

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und der WIFO-Konjunkturtest vom

Juli 2023 deuten auf eine Fortsetzung der schwachen Baukonjunktur im

Jahr 2023 hin.

Übersicht 1: Regionale Konjunkturindikatoren im I. Quartal 2023 -

auf der [WIFO-Website] (https://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/71090)

Zwtl.: Wintertourismus übertrifft Erwartungen

Die Tourismusnachfrage im Winter 2022/23 war von den

Preissteigerungen weniger betroffen als zu Saisonbeginn befürchtet.

Mit 69,3 Mio. Nächtigungen von November 2022 bis April 2023 erzielte

der Wintertourismus nicht nur das beste Ergebnis seit der

COVID-19-Krise, sondern konnte auch den Rückstand auf das

Rekordergebnis des Winters vor der Krise deutlich verrin­gern. Diese

erfreuliche Gesamtentwicklung zeigt sich auch in den regionalen

Nächtigungsbi­lanzen. Wien sticht mit einem Anstieg bei den

Nächtigungen von 107,2% im I. Quartal 2023 her­vor, verzeichnet

allerdings mit -9,0% noch den größten Aufholbedarf zum

Vorkrisenniveau. Mit zweistelligen Nächtigungszuwächsen waren auch

alle anderen Bundesländer weiterhin von Aufholeffekten nach der

Pandemie geprägt. Aktuelle Gästebefragungen lassen auch für die

Sommersaison 2023 eine robuste Tourismusnachfrage erwarten, jedoch

mit gewisser Tendenz zur Sparsamkeit vor allem bei der inländischen

Bevölkerung.

Zwtl.: Arbeitslosigkeit erstmals wieder gestiegen

Die Stagnation der österreichischen Volkswirtschaft spiegelt sich

auch auf dem Arbeitsmarkt wider. Das Beschäftigungswachstum war im

Vergleich zum Vorjahr im II. Quartal 2023 zwar noch leicht positiv,

verlor aber in allen Bundesländern an Dynamik. Im I. Quartal 2023

stieg die Arbeitslosigkeit erstmals seit Jahresbeginn 2021 wieder in

zwei Bundesländern (Steiermark und Salzburg), im darauffolgenden

Quartal sind sogar alle Bundesländer, mit Ausnahme von

Nie­derösterreich, von einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen

betroffen. Die Dynamik des Arbeits­kräfteangebots blieb im

Bundesdurchschnitt robust, zeigt aber deutliche regionale

Unter­schiede. In Westösterreich verringerte sich das Wachstum vom I.

auf das II. Quartal, während es in Wien überdurchschnittlich zunahm.

Abbildung 1: Regionale Konjunkturindikatoren - auf der

[WIFO-Website] (https://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/71090)

* * *

1) ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E (Bergbau, Herstellung von

Waren, Energie- und Wasserversorgung), saison- und

arbeitstagsbereinigte Werte.

