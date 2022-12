 APA ots news: WIFO: Weltweiter Konjunkturabschwung erfasst Österreich

Prognose für 2022 bis 2024

Wien Der internationale Konjunkturabschwung hat im 2.

Halbjahr 2022 auch die österreichische Wirtschaft erfasst. Das BIP

dürfte im Winterhalbjahr zurückgehen. Für das Frühjahr 2023 werden

wieder Impulse aus dem Außenhandel erwartet. Die allmähliche

Entspannung auf den Energiemärkten dämpft die Inflation und dürfte

dazu beitragen, dass sich die Stimmung im Lauf der Zeit verbessert

und die Konjunktur wieder anzieht. 2022 wird Österreichs

Wirtschaftsleistung um 4,7% wachsen. 2023 dürfte das BIP weitgehend

stagnieren (+0,3%). 2024 erhöht sich das Wachstum auf 1,8%.

"Die Lage auf den Energiemärkten hat sich im Herbst merklich

entspannt. An den Terminmärkten wird für 2023 mit deutlich

niedrigeren Preisen als noch im Sommer 2022 gerechnet. Das Risiko

einer neuerlichen starken Verteuerung besteht allerdings weiterhin",

so Stefan Ederer, einer der Autoren der aktuellen WIFO-Prognose.

Die Weltwirtschaft befindet sich derzeit in einer Schwächephase.

Hohe Energie- und Rohstoffpreise treiben in vielen Ländern die

Verbraucherpreisinflation und ziehen eine rasche Straffung der

Geldpolitik nach sich. Die Stimmung hat sich vielerorts eingetrübt,

und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung ist hoch. Der

Konjunkturabschwung, der in den USA bereits früher eingesetzt hatte,

zeigt sich nunmehr auch im Euro-Raum deutlich und dürfte dort im

Winter zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung führen.

Abbildung 1: Entwicklung der Energiepreise - auf der

[WIFO-Website] (https://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/70413)

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Situation auf den Rohstoffmärkten hat sich allerdings zuletzt

etwas entspannt. Der Ölpreis geht bereits seit dem Sommer zurück; im

Herbst dämpften unerwartet hohe Lagerstände die europäischen

Erdgaspreise. Diese werden dennoch vorerst hoch bleiben und erst im

2. Halbjahr 2023 merklich sinken. Die weltweit strafferen

geldpolitischen Rahmenbedingungen werden im Prognosezeitraum die

Nachfrage dämpfen, was zusammen mit dem Abebben der Rohstoffpreise

die Inflation bremsen sollte. Dies dürfte wiederum die Stimmung der

privaten Haushalte und Unternehmen heben und die Konjunktur stützen.

Das Wachstum der Weltwirtschaft wird 2023 allerdings schwach

ausfallen und erst 2024 wieder spürbar anziehen.

Übersicht 1: Hauptergebnisse der Prognose - auf der [WIFO-Website]

(https://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/70413)

Der weltweite Konjunkturabschwung hat im III. Quartal 2022 auch

Österreich erfasst. Die Exporte und die Wertschöpfung der heimischen

Industrie schrumpften, während die Wirtschaftsleistung stagnierte. Im

Winterhalbjahr 2022/23 dürfte das BIP merklich sinken. Anhaltend hohe

Energiepreise, die kräftige Preisdynamik und die Unsicherheit über

die weitere Entwicklung drücken die Stimmung. In weiterer Folge

dürfte sich die österreichische Wirtschaft aber erholen. Aus dem

Ausland sind ab dem Frühjahr 2023 wieder merkliche Impulse zu

erwarten. Zudem stabilisieren sich mit der abnehmenden Unsicherheit

und der allmählichen Entspannung auf den Energiemärkten der private

Konsum und die Investitionen. Zur Belebung der Konjunktur trägt auch

die Entwicklung der Reallöhne pro Kopf bei: Sie werden nach den

Rückgängen 2021 und 2022 im Jahr 2023 wieder steigen.

2022 wird das österreichische BIP aufgrund der kräftigen

Konjunktur im 1. Halbjahr um 4,7% zulegen. 2023 wird die

Wirtschaftsleistung hingegen weitgehend stagnieren (+0,3%) und erst

2024 wieder deutlich wachsen (+1,8%).

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist weiterhin günstig und dürfte

sich infolge des Konjunkturabschwungs nur vorübergehend

verschlechtern. Nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2022 (6,3%)

wird die Arbeitslosenquote 2023 aufgrund der schwächeren

Beschäftigungsdynamik leicht auf 6,5% steigen und 2024 wieder auf

6,2% zurückgehen.

Die Inflation dürfte ihren Höhepunkt bereits überschritten haben.

Die Verbraucherpreise steigen 2022 um 8,5%. 2023 wird sich der

Preisauftrieb auf 6,5% abschwächen. Der allmähliche Rückgang der

Energiepreise dämpft die Inflation trotz hoher Lohnzuwächse; 2024

legen die Verbraucherpreise somit nur mehr um 3,2% zu.

Die günstige Arbeitsmarktlage und das Auslaufen der

COVID-19-Hilfsmaßnahmen verbessern 2022 den Finanzierungssaldo der

öffentlichen Haushalte. In den Folgejahren dürfte das Defizit wieder

deutlich unter die Maastricht-Grenze von 3% des BIP sinken, da

etliche Unterstützungsmaßnahmen zur Abfederung des

Energiepreisanstiegs wegfallen und die Konjunktur allmählich wieder

anzieht.

Zu den Definitionen siehe "[Methodische Hinweise und Kurzglossar]

(https://www.ots.at/redirect/wifo25)".

Rückfragehinweis:

Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 15. Dezember 2022, von 14 bis 16 Uhr, an

Dr. Stefan Ederer, Tel. (1) 798 26 01 - 464, [email protected]

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0065 2022-12-15/10:00