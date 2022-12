 Börse Frankfurt-News: Drei Fragen an Marc Laubenheimer von EV Digital Inves

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) -Die Aktie von EV Digital Invest hat sich seit dem Börsengang im Mai mehr als halbiert. Was sind - neben der allgemein schwierigen Lage am Aktienmarkt - die Gründe dafür?

FRANKFURT Der Aktienkurs entspricht weder unseren Erwartungen noch dem Kursziel der Analysten. Das Börsenumfeld war ungemein herausfordernd - das zeigt sich schon daran, dass wir als einziges Unternehmen 2022 den Sprung in das Wachstumssegment Scale schafften. Zudem haben es Immobilienaktien im aktuellen Zinsumfeld besonders schwer. Aber in diese Schublade passen wir nicht. Unsere Wachstumsstory ist intakt, und die Nachfrage auf unserer Investmentplattform bleibt hoch. Jüngst sammelten wir für eine Projektentwicklung in Hamburg-Rothenbaum rund 4 Millionen Euro innerhalb von zweieinhalb Stunden.

Welche Bedeutung haben die steigenden Zinsen für Ihr Geschäftsmodell?

Steigende Zinsen haben auf unser Geschäftsmodell kaum Einfluss. Wir sammeln das Kapital zur Finanzierung von Immobilienprojekten über Anleger auf unserer Investmentplattform ein. Bei steigenden Zinsen erhöhen wir auch die Zinsen für unsere Anleger sowie auch die Zinsen für die Finanzierung von Projektentwicklungen. Daher sinkt unsere Rendite nicht. Für unsere Projektentwickler als auch Investoren entsteht so eine klassische Win-Win Situation.

Was spricht für Ihre Aktie?

Für unsere Aktie sprechen mehrere Gründe, vor allem aber unser dynamisches Wachstum und unsere attraktiven Projekte. Wir haben im ersten Halbjahr 2022 unser Finanzierungsvolumen um 60 Prozent auf 26 Millionen Euro gesteigert. Das an unsere Anleger vermittelte Volumen im dritten Quartal 2022 war das bis dato höchste in der Unternehmenshistorie. Wir blicken sehr zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2023. Diese positive Entwicklung des Unternehmens wird sich früher oder später auch im Aktienkurs zeigen.

Die EV Digital Invest AG eröffnet Privatinvestoren die Chance, sich über die digitale Investmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest" als Co-Investor an Immobilienprojekten zu beteiligen. Bisher wurde ein Finanzierungsvolumen von über 190 Millionen Euro ohne Projektausfälle erreicht. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden. Das Unternehmen ist Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG.

