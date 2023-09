 Börse Frankfurt-News: Gewinnmitnahmen bei Nasdaq-Trackern (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) -Kursplus von über 40 Prozent seit Jahresanfang - da werden Gewinne gerne mal glattgestellt. Speziellen Tech-Themen wird allerdings noch Potenzial zugetraut. Dazu gehört, wenig überraschend, KI. Wer es ruhiger mag, setzt auf Geldmarkt-ETFs.

FRANKFURT 12. September 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Trotz Ende der Feriensaison - viel los ist Händlern zufolge nicht im ETF-Handel. An den Märkten ist Warten angesagt vor den Notenbanksitzungen diese und kommende Woche. "Die Käufe überwiegen aber, vor allem MSCI World- und S&P 500-Tracker sind gesucht", erklärt Frank Mohr von der Société Générale. Auffällig sei, dass Nasdaq-ETFs verkauft würden, ETFs mit Zugang zu spezielleren Tech-Themen wie Künstliche Intelligenz oder Cyber Security aber gekauft. Auch Holger Heinrich von der Baader Bank registriert einen Kaufüberhang. "Der Fokus scheint sich von World- hin zu USA-Produkten verschoben zu haben."

Nach dem extrem guten ersten Halbjahr bewegen sich die Aktienmärkte seit Beginn des zweiten Halbjahrs seitwärts. Noch immer kommt der MSCI World seit Jahresanfang auf ein Plus von 14 Prozent, der S&P 500 auf 17 Prozent und der Nasdaq 100 sogar auf 42 Prozent.

Smallcaps vor dem Comeback?

Mohr meldet Zuflüsse für den breit streuenden, aber mittlerweile stark US-lastigen iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) und dessen SRI-Variante (IE00BYX2JD69). Ebenfalls "gute Käufe" sieht er für S&P 500-Tracker von Invesco, iShares und Vanguard. Auf den Verkaufslisten stünden hingegen Nasdaq-Indexfonds wie der Amundi Nasdaq 100 (LU1681038243).

Laut Heinrich sind Schwerpunkte bei MSCI World-Produkten derzeit Smallcap-Tracker (IE00BKSCBX74, IE000C692SN6). Diese hinken den Largecaps immer noch hinterher. "Zudem werden US-ETFs wieder vermehrt und in verschiedenen Bereichen gehandelt." Erneut stark vertreten: der ESG-Bereich (IE00BHZPJ908), aber auch Minimum Volatility- (IE00BYX8XD24) und Multifaktor-ETFs. Der gesuchte Multifaktor-ETF von Invesco setzt auf die drei Faktoren Qualität, Value und Momentum (IE00BDZCKK11). Seit Jahresanfang steht allerdings nur ein kleines Kursplus von 1,8 Prozent zu Buche.

Was europäische und auch deutsche Aktien angeht, halten sich Mohr zufolge Käufe und Verkäufe die Waage. Heinrich berichtet von Zuflüssen in Euro Stoxx 50-ETF (LU0908501488), aber auch in Tracker von Länderindizes wie den französischen CAC 40 oder britischen FTSE 100.

Spitzenreiter in Sachen Mittelzuflüsse

Im August war BlackRock mit der ETF-Marke iShares ausnahmsweise einmal nicht der Emittent mit den höchsten Nettomittelzuflüssen, sondern Xtrackers, wie das Münchner Analyse- und Handelshaus Crossflow feststellt. "Gründe dafür waren verhältnismäßig hohe Rückgaben beim iShares Core Euro Corporate Bond- und beim JP Morgan US-Dollar EM Bond-ETF", erläutert Crossflow. Gleichzeitig hätten drei Renten-ETFs von Xtrackers überdurchschnittlich hohe Zuflüsse verzeichnet, unter anderem der Geldmarkt-ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497).

KI, Cyber Security - Spezielles gefragt

Was Branchen angeht, dominieren Mohr zufolge Gesundheits- und Technologie-ETFs. "Wir sehen deutliche Zuflüsse in die Healthcare-Branche, etwa mit dem Lyxor MSCI World Health Care (LU0533033238). Extrem beliebt ist außerdem alles, was Künstliche Intelligenz, Cyber Security oder Robotics im Namen trägt, beispielsweise der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51), der iShares Digital Security (IE00BG0J4841) und der Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened (LU1861132840).

Richtig gut an kommen laut Mohr außerdem drei im Februar dieses Jahres aufgelegte Themen-ETFs von Xtrackers: der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy (IE000JZYIUN0), der Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation (IE0007WJ6B10) und der Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health (IE00036F4K40). Sie bieten Zugang zu unterschiedlich großen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die einen positiven Beitrag zu einem der insgesamt 17 "Sustainable Development Goals" (SDG) der UN leisten, etwa erschwinglicher, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner Energie (Ziel 7) oder Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und sanitären Einrichtungen (Ziel 6).

Geldmarkt-ETFs ziehen weiter

Im Geschäft mit Anleihen-ETFs bleiben Mohr zufolge Geldmarkt-Tracker beliebt, etwa der Lyxor Euro Overnight Return (FR0010510800) und der iShares EUR Ultrashort Bond (IE00BCRY6557), ebenso ETFs, die Floater abbilden wie der Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG (LU1681041114). Abgestoßen würden hingegen längerlaufende Staatsanleihen-ETFs, konkret der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (LU1686832277).

12. September 2023

