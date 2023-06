 Börse Frankfurt-News: Hohes Tech-Momentum treibt Käufe (ETF-Marktbericht)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) -Im Vorfeld des anstehenden Marathons an Notenbanksitzungen (USA, Eurozone, China und Japan) zeigen sich aktive Marktteilnehmer*innen größtenteils entspannt. Die meisten scheinen darauf zu setzen, dass sich die Trends der vergangenen Wochen und Monate weiter fortsetzen. Im Fokus stehen vor allem Technologie-ETFs.

FRANKFURT 13. Juni 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Kurse der großen Aktienindizes haben sich in den vergangenen Tagen überwiegend positiv entwickelt. Ein Grund dafür könnte das Sentiment sein. Jan Duisberg, Händler bei der ICF Bank, verweist auf den immer noch recht hohen Skeptizismus, der rund um das Börsenparkett herrscht: "Für viele Marktbeobachter entwickeln sich die Aktienmärkte überraschend positiv". Allen voran ist hier der Hightech-Index Nasdaq 100 zu nennen. Der liegt seit Jahresbeginn mit mittlerweile 33 Prozent im Plus und ist damit der absolute Top-Performer.

ETFs auf den Nasdasq 100 als Dauerbrenner

Das anhaltend starke Momentum zieht fast automatisch neues Kapital an. Aktuelle Statistiken der Deutschen Bank zeigen, dass in die Technologiebranche in den vergangenen Wochen mit großem Abstand das meiste Geld investiert wurde, während es gleichzeitig beim Energiesektor zu massiven Abflüssen kam. "ETFs auf den Nasdaq 100 sind ein Dauerbrenner", bestätigt Duisberg. Viele Käufe beobachtet er zum Beispiel bei dem Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (IE0032077012) und dem Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (LU2197908721).

Auch bei den sehr risikofreudigen Anleger*innen ist der marktbreite Tech-Index sehr beliebt. Fabian Wörndl, der ETFs für Lang & Schwarz handelt, berichtet von "fleißigen Käufen" des dreifach gehebelten Nasdaq-ETNs wie dem WisdomTree Nasdaq 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRL42). Vereinzelt kommt es auch zu Engagements bei dem Gegenpart, dem WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short (IE00BLRPRJ20). Dessen Kurs steigt, wenn der Nasdaq-Index an Wert verliert. Hier wird nach dem starken Anstieg entweder bewusst auf eine Korrektur gesetzt oder das Depot gegen Kursrückgänge abgesichert.

Auch Tech-Spezialitäten bleiben nachgefragt

Neben dem Mainstream-Index stehen im Technologiebereich auch Produkte mit einer noch klareren Spezialisierung im Fokus. Duisberg hebt hier den L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (IE00BF0M2Z96) hervor. Der entsprechende Index beinhaltet Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung und Produktion von Batterien beteiligt sind. Ein Thema, das mit Blick auf die von der Politik forcierte Energiewende zuletzt immer häufiger gespielt wurde. Bei der Kundschaft von Lang & Schwarz stehen momentan der nach ESG-Kriterien gefilterte Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (IE00BGV5VN51) und der iShares Digital Security UCITS ETF (IE00BG0J4C88) weit oben auf der Einkaufsliste. Künstliche Intelligenz und der Schutz vor böswilligen Angriffen gehören schon länger zu den gefragtesten potenziellen Zukunftstrends an den Börsen.

Auch abseits der Technologiebranche sehen die ETF-Spezialisten überwiegend Käufe. Fast schon traditionell rege gehandelt werden Tracker marktbreiter Aktienindizes wie den Deka MSCI World UCITS ETF (DE000ETFL508).

Duisberg berichtet aber auch von starkem Interesse an dem Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (DE000ETFL474). Hier werden die Aktien des Index nach sozialen und ökologischen Gesichtspunkten ausgesucht. "ETFs mit Nachhaltigkeits-Label verkaufen sich gut", erklärt der Spezialist der ICF Bank die Hintergründe. Gestützt wird die These durch die ebenfalls starke Nachfrage nach dem Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (DE000ETFL573), dessen Gewichtung der Komponenten basierend auf dem MSCI USA Index auch nach ESG-Kriterien erfolgt.

Beliebtes Xetra-Gold und wenig Handel mit Krypto-ETNs

Bei Lang & Schwarz berichtet Wörndl zudem noch von einem regen Handel des iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (IE00BKM4GZ66). Über solche Vehikel können Anleger*innen von Kurssteigerungen der Schwellenländer-Aktien profitieren. Analysten sehen hier zunehmend gute Chancen. Bei den Investments im Bereich der Rohstoff- und Edelmetallverbriefungen hebt Wörndl Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) hervor. Bei den Krypto-ETNs indes halten sich Käufe und Verkäufe bei überschaubarem Handel derzeit die Waage.

von: Thomas Koch, 13. Juni 2023, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)