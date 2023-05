 Börse Frankfurt-News: "Respekt vor neuem Rekord" (Wochenausblick)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) -Das Hangeln knapp unterhalb von 16.000 Punkten geht weiter, es herrscht Zurückhaltung an den Märkten. Dabei steht es um die Konjunktur hierzulande nach Einschätzung vieler Analysten gar nicht so schlecht.

FRANKFURT 15. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die seit rund vier Wochen währende Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten hält an. "Der Mai ist auch am Aktienmarkt bislang noch kein Wonnemonat", bemerkt Markus Reinwand von der Helaba. Der DAX steht am Montagmorgen bei x Punkten nach 15.914 Zählern am Freitag zu Handelsschluss. Schon seit vier Wochen pendelt der Index damit um 15.800 Punkte.

Nach Einschätzung von Reinwand sprechen robuste Unternehmenszahlen und positive Gewinnperspektiven aber für eine Fortsetzung der Hausse. "Dies- und jenseits des Atlantiks konnte eine überwältigende Mehrheit der Unternehmen die Erwartungen für das erste Quartal übertreffen." Zudem würden beim DAX bereits seit längerem mehr Gewinnschätzungen nach oben als nach unten angepasst. Und die Risiken stünden schon seit Monaten so stark in der Diskussion, dass sie wohl hinreichend berücksichtigt seien. "Aus unserer Sicht überwiegen bei Aktien weiterhin die Chancen."

Bewertung noch nicht übertrieben

Auch der DekaBank zufolge sieht es konjunkturell nicht schlecht aus: "Die gestiegenen Zinsen bremsen den Aufschwung, ohne ihn abzuwürgen", erklärt Analyst Michael Ramon Klawitter. Zudem bewiesen die Unternehmen eine hohe Widerstands- und Anpassungsfähigkeit, was sich in der Quartalsberichterstattung zeige. "Die Aktienkurse werden außerdem von einer nur durchschnittlich hohen Bewertung unterstützt." Dies werde die Märkte in Phasen erhöhter Verunsicherung wirksam stabilisieren - beispielsweise bei Erreichen der US-Schuldenobergrenze oder noch mehr Stress bei US-Regionalbanken. Klawitter rät, solche Phasen für Zukäufe zu nutzen, um an den mittel- und langfristigen positiven Perspektiven des Aktienmarktes partizipieren zu können.

Profi-Investoren zu skeptisch?

Björn Hallex von der Weber Bank zeigt sich ebenfalls zuversichtlich. Die Stimmung unter institutionellen Investoren sei weiter sehr skeptisch - oft ein Kontraindikator. Die aktuelle Berichtssaison habe den Aktienmarkt positiv unterstützt, vor allem die europäische. Dennoch mahne das Wirtschaftsumfeld und damit der Ausblick auf die Margenentwicklung, die Bewertung und technische Indikatoren nicht zu überschwänglich zu sehen. "Mehr denn je gilt: Qualität ist Trumpf." Die Bank denkt dabei vor allem an die Sektoren Pharma, Luxusgüter und Technologie.

"Die Marktteilnehmer haben noch immer Respekt vor einem neuen Rekord", stellt Charttechniker Christoph Geyer fest. Zuletzt habe sich zudem ein kurzfristiger Widerstand aufgebaut, der trotz freundlichem Wochenschluss noch Bestand habe. Die Indikatoren hätten gerade wieder nach unten abgedreht. "Dies spricht gegen einen sofortigen Ausbruch nach oben. Allerdings ist die saisonale Lage eher positiv, ein neuer Rekordstand in den kommenden Wochen daher möglich."

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftstermine der Woche

Montag, 15. Mai

11.00 Uhr. Eurozone: Industrieproduktion März.

Dienstag, 16. Mai

11.00 Uhr. Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen Mai. Die derzeitige Nachrichtenlage lässt nach Einschätzung der DekaBank bei den Finanzmarktanalysten wohl kein Wohlgefühl aufkommen. Sie verweist auf die sehr bescheidenen jüngsten "harten" Konjunkturindikatoren und die sinkenden Stimmungsindikatoren. Zudem drohe in den USA ein Zahlungsausfall.

14.30 Uhr. USA: Einzelhandelsumsatz April. Im ersten Quartal trieben vor allem die US-Verbraucher das BIP-Wachstum, stellt die Commerzbank fest. Die Einzelhandelsumsätze dürften ihrer Einschätzung nach zeigen, dass sich die US-Wirtschaft auch im zweiten Quartal auf die Konsumenten stützen kann - wenn auch in geringerem Umfang als bisher.

15.15 Uhr. USA: Industrieproduktion April.

Donnerstag, 18. Mai

Deutschland: Feiertag (Christi Himmelfahrt). Der Börsenhandel auf Xetra und dem Frankfurter Parkett findet trotz des Feiertags statt.

von: Anna-Maria Borse, 15. Mai 2023, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)