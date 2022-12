 Börse Frankfurt-News: Schwellenländer wieder auf dem Schirm (Handel mit ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) -Lange standen sie im Schatten, jetzt melden sie sich zurück: Emerging Markets-ETFs sind wieder gefragt. Doch auch Europas Aktien werden mehr beachtet. Weiter beliebt sind ESG- und Themen-ETFs.

FRANKFURT 13. Dezember 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die kleinen Bremsspuren nach der wochenlangen Rally am Aktienmarkt können der Kauflaune am ETF-Markt nichts anhaben. Die Händler melden einen klaren Käuferüberhang. "Wir haben etwa doppelt so viele Käufe wie Verkäufe", berichtet etwa Holger Heinrich von der Baader Bank. Am beliebtesten sind weiter US- und globale Aktien - gerne auch mit ESG-Filter. "Speziell S&P 500-ETFs sind gesucht", erklärt Torben Bendt von Lang & Schwarz. Beliebt sind laut Heinrich zum Beispiel der Invesco S&P 500 ESG (IE000QF66PE6), der CSIF MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue (IE00BMDX0L03) und der klassische UBS S&P 500 (IE00B7K93397).

"Anders als in den Vormonaten sehen wir aber auch wieder mehr Handel mit europäischen Aktien", erklärt Frank Mohr von der Societé Générale mit Blick auf die großen Euro Stoxx- und DAX-Tracker von iShares (DE0005933956, DE0005933931). "Die Verkäufe überwiegen aber leicht." Heinrich registriert auch hier vor allem Interesse an nachhaltigen Produkten, etwa dem UBS MSCI Europe Socially Responsible (< LU2206598109>).

Was die Umsätze insgesamt angeht, gehen die Einschätzungen auseinander: Mohr berichtet von überdurchschnittlichen Umsätzen, Heinrich von rückläufigem Handelsaufkommen. Der DAX hatte vergangene Woche verloren, erholt sich nun aber wieder und steht am Dienstagmittag bei 14.416 Punkten.

Chinas 180-Grad-Wende: ETFs gesucht

Zurück auf dem Radar: die Schwellenländer. "Nach langer Zeit beobachten wir wieder Interesse an Emerging Markets-ETFs", berichtet Mohr. Das dürfte vor allem mit Chinas Abkehr von den rigiden Corona-Maßnahmen zu tun haben. Der CSI 300, der die Kursentwicklung an den beiden Festlandsbörsen Shanghai und Shenzhen abbildet, hat sich seit dem Tief Ende Oktober deutlich erholt. Auch der Kurs des MSCI Emerging Markets weist wieder nach oben.

Chinas Aktien mit Nase vorn

Auf der Liste der 15 Top-Performer am deutschen ETF-Markt im November stehen 13 Produkte, die den chinesischen Aktienmarkt abbilden, wie Morningstar meldet. "Hintergrund ist die Erholung der Kapitalmärkte in der zweiten Novemberhälfte angesichts der Hoffnung der Anleger, dass China die Null-Covid-Politik lockert", schreibt Morningstar-Analystin Antje Schiffer. Zu den besten ETFs gehören der HSBC Hang Seng Tech (IE00BMWXKN31), der Deka MSCI China ex A Shares (DE000ETFL326) und der UBS Solactive China Technology (LU2265794276). Die Verluste in diesem Jahr sind allerdings längst noch nicht wieder wettgemacht.

Immobilien-ETFs: Beliebt trotz steigender Zinsen

Was den Handel mit Branchen-ETFs angeht, stehen Mohr zufolge Energie-. Technologie-, Immobilien- und Grundstoff-ETFs im Mittelpunkt. Im Energiebereich dominieren die Zuflüsse (IE00B42NKQ00), ebenso im Immobilien- (IE00B0M63284) und Grundstoffbereich. "Die Käufe im Immobilienbereich betreffen alle Regionen, also Europa, Großbritannien und die USA", konkretisiert Mohr. "Dabei sind die Prognosen für den Immobiliensektor wegen der steigenden Zinsen nicht gut." Im Grundstoffbereich gehört der Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (LU0488317701) zu den Favoriten. Käufe und Verkäufe gleichermaßen meldet Mohr für Technologie-ETFs, mit einem leichten Kaufüberhang für den iShares TecDAX (DE0005933972) und einem leichten Verkaufsüberhang für den Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence (LU1861132840). Kunden*innen der Baader Bank setzen gerne auf Medizintechnik und Cloud Computing (IE00BMH5YF48).

Torben Bendt von Lang & Schwarz meldet anhaltend hohe Umsätze in gehebelten Gas-ETCs wie dem WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRG98) und dessen Short-Variante, dem WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short (IE00B76BRD76). "Da wird mal gekauft, mal verkauft."

Cyber Security, Wasserstoff - an großen Trends teilhaben

Groß bleibt auch das Interesse an bestimmten Themenfonds, die branchenunabhängig auf Wachstumstrends setzen. Ein Dauerbrenner ist der iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34), der 5,6 Milliarden Euro schwer ist. "Der ist immer gefragt", erklärt Mohr. Ebenfalls viele Käufe sieht er beim L&G Hydrogen Economy (IE00BMYDM794), der Aktien aus der Wasserstoffwirtschaft abbildet. Zu- und Abflüsse gleichermaßen verzeichne der WisdomTree Cybersecurity (IE00BLPK3577).

Unternehmensanleihen gesucht

Etwas ruhiger zu geht es im Handel mit Anleihen-ETFs. Auf den Einkaufslisten stehen laut Mohr europäische Unternehmensanleihen mit SRI-Filter (LU1437018168, LU1737653987) und ohne (IE00B3F81R35), auf den Verkaufslisten hingegen der Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap (LU0321463258). Der bildet die Kurse europäischer Staatsanleihen invers ab und profitiert somit von steigenden Zinsen. "Das dürften Gewinnmitnahmen nach dem starken Zinsanstieg sein", bemerkt Mohr.

von: Anna-Maria Borse, 13. Dezember 2022, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)