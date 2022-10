 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Deutsche Post - Anleger setzen auf Comeback

STUTTGART Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Deutsche Post (WKN LS7G8E)

Nachdem sich die europäischen Aktienmärkte am Montag von ihren Kurstiefs lösen konnten, dominieren am Dienstag wieder negative Vorzeichen. Dem kann sich auch die Deutsche Post nicht entziehen. Derivateanleger setzen beim deutschen Logistikriesen auf ein Comeback und nehmen die Aktie mit einem K.o.-Call ins Depot. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 45% an Wert eingebüßt. Am Montag hatte die Deutsche Post vorläufige Zahlen vorgelegt, die überraschend gut ausfielen. Der Konzern wird seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr mit den endgültigen Zahlen für das dritte Quartal Anfang November anheben, nachdem die Post im Quartal mehr als prognostiziert verdient hat.

2. Call-Optionsschein auf Telekom (WKN MA96E6)

Weiter rege gehandelt wird der Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom. Auch beim zweiten ehemaligen Staatskonzern im DAX dominieren in Stuttgart am Dienstag die Käufer. In den vergangenen Tagen notiert die Aktie weitestgehend unverändert um 17,50 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Royal Dutch Shell (WKN MD4QXA)

Ein Call-Optionsschein auf Royal Dutch Shell steht bei den Derivateanlegern in Stuttgart heute auf der Verkaufsliste. Der Schein wird seit einiger Zeit rege gehandelt, am Dienstag allerdings primär verkauft. Die Aktie von Shell gehört mit einem Plus von 35% zu den großen Gewinnern des Jahres. In der vergangenen Woche konnten die Aktie zulegen, nachdem die OPEC überraschend stark die Fördermenge reduzierte. Nun nehmen Anleger in Stuttgart Gewinne mit.

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment startete deutlich im positiven Bereich. Anleger positionierten sich für steigende Kurse. Der DAX konnte die Stärke vom Dienstag allerdings nicht beibehalten und fiel auf 12.100 Punkte. Am Mittag pendelt das Sentiment an der EUWAX im neutralen Bereich. Die Derivateanleger haben also keine klare Positionierung.

Börse Stuttgart auf Youtube:

Es ist Halbzeit beim beliebten Online-Börsenspiel TRADER. Mit welchen Strategien versuchen die über 23.000 Teilnehmer sich den Hauptpreis - den Jaguar F-PACE - zu sichern? Wer hat die Nase vorne und was liegt in seinem Depot? Spielleiter Anouch Wilhelms von der Société Générale verrät wie die ersten vier Wochen verliefen und gibt Tipps für die aktuelle, spannende Marktphase.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=TiMHvvmhjwI

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)