 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -EUWAX Trends: Anleger ziehen Sicherungen ein

STUTTGART Trends im Handel

1. Knock-out-Put auf DAX (WKN HC18PE)

Der DAX klettert am Vormittag auf 13.600 Punkte - das höchste Niveau seit September. Überhaupt notierte der Index seit Frühsommer nur an wenigen Tagen. Erholungen wurden in diesem Jahr rasch verkauft. Dabei bietet die Woche reichlich Themen mit den Zwischenwahlen in den USA, den Inflationsdaten am Donnerstag, weiteren Unternehmensergebnissen und Fragezeichen rund um Corona in China. Derivateanleger positionieren sich eher vorsichtig und kaufen einen Knock-out-Put auf den DAX.

2. Knock-out-Call auf SMA Solar Technology (WKN SQ1TL2)

SMA Solar hat in der vergangenen Woche überraschend die Prognose deutlich angehoben. Die Aktie klettert seitdem und liegt auf Sicht von 4 Wochen nun 25% im Plus. Nach einer kurzen Konsolidierung wird die Solar-Aktie zum Wochenstart wieder rege gekauft. Der Knock-out-Call wird von einem großen Börsenmedium empfohlen und liegt daher in Stuttgart in der Rangliste oben.

3. Call-Optionsschein auf Caterpillar (WKN MA9RMH)

Caterpillar sticht als bekannter Name in der amerikanischen Aktienlandschaft derzeit positiv hervor. Seit Jahresbeginn kann die Aktie in Dollar gerechnet ein Plus von 10% vorweisen. Auch kurzfristig stimmt das Momentum. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen Zahlen vorgelegt. Der US-Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar hat im dritten Quartal von einem stark anziehenden Absatz profitiert. In Stuttgart werden die Gewinne im Call-Optionsschein vorerst kassiert. Der Schein wird verkauft.

Euwax Sentiment Index

Derivateanleger positionierten sich am Montag zunächst bullish auf den DAX. Der Euwax Sentiment lag ab 8:00 Uhr im positiven Bereich. Mit steigen Kursen wechselten Anleger dann auf die Short-Seite. Am Vormittag lag das Sentiment deutlich im negativen Bereich. Über 13.600 Punkten wurden also zahlreiche Short-Positionen eröffnet.

Börse Stuttgart auf Youtube:

"Des einen Freud ist des anderen Leid" - ein Sprichwort, das in diesen Zeiten besonders auf die steigenden Zinsen zutrifft. Während sich Sparer freuen, setzt der rasante Zinsanstieg Bauherren ordentlich zu. Wie sehr lässt sich das bei Neubauten schon beobachten, wie sieht es bei Bestandsobjekten in den Metropolregionen aus? Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte bei der comdirect bank, blickt zudem auf die Unternehmen aus dem Baustoffsektor, aber auch Wohnungsunternehmen wie Vonovia und verrät wie Anleger über REITs in Betongold investieren.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)