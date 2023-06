 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Anlegertrends

1.Discount-Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MB5ZW8)

Der US-Chiphersteller NVIDIA legte kürzlich starke Zahlen vor. Diese ließen die NVIDIA-Aktie zeitweise um über 40% auf neue Rekordhöhen steigen. Bei 419,36 US-Dollar wurde ein neues Allzeit-Hoch markiert. Die Aktie legt nun eine Verschnaufpause ein, heute geht es um 1,77% auf 386,32 US-Dollar nach unten. Stuttgarter Derivateanleger nutzen das, um in einen Discount-Call-Optionsschein auf NVIDIA einzusteigen.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MB4P23)

Am Freitag kursierten Berichte, denen zu Folge nach der Online-Riese Amazon den Einstieg in den US-Mobilfunkmarkt prüfe. Der Online-Händler möchte seinen Prime-Kunden günstige Mobilfunkverträge anbieten. Allerdings dementierte eine Amazon-Sprecherin die Berichte. Nach einem kleinen Freudensprung in Richtung 126 US-Dollar, gibt die Amazon-Aktie heute 0,35% auf 123,81 US-Dollar ab. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Amazon sehr gefragt.

3. Faktor 5x Long Knock-out auf Just Eat Takeaway.com (WKN MB4EAF)

Der niederländische Essenslieferdienst Just Eat Takeaway.com, zu dem unter anderem Lieferando gehört, büßte in 2023 bisher ca. 40% an Wert ein. Rückenwind kommt nun von den Analysten des Analysehauses Jefferies. Diese belassen ihre buy-Einschätzung bei einem Kursziel von 38 Euro. Besonders hervorgehoben wird die gute operative Ertragskraft des Lieferdienstes. Die Just Eat Takeaway-Aktie steigt um 2,64% auf 14,21 Euro. Ein Faktor 5x Long Knock-out auf Just Eat Takeaway wird heute von den Anlegern mehrheitlich gekauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX startet freundlich in die neue Handelswoche und hält sich weiter über den 16.000 Punkten. Am Mittag steht ein Plus von 0,05% bei 16.060 Punkten auf der Kurstafel. Die Stuttgarter Anleger bleiben auf der Hut und belassen den Stimmungsindikator Euwax Sentiment größtenteils zwischen -10 und -20 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Rückkehr der Schwellenländer - China sei Dank?

Emerging Markets haben in den vergangenen Jahren die Anleger enttäuscht. Blieb die Wertentwicklung doch hinter den Industriestaaten zurück. Doch das könnte sich jetzt ändern. So setzen u.a. die Experten des Vermögensverwalters Franklin Templeton auf ein Comeback. Welche Rolle China dabei spielt, wo Chancen, aber auch Risiken lauern, erklärt Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte bei der comdirect und verrät zugleich, wie die Kunden der comdirect in Emerging Markets investieren.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=dvyqp7smk48

