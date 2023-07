 Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) -Euwax Trends an der Börse Stuttgart

STUTTGART Anlegertrends

1.Call-Optionsschein auf Qualcomm (WKN VU88TU)

Der Halbleiter-Hersteller Qualcomm konnte bisher nicht vom KI-Boom profitieren, da das Hauptaugenmerk Qualcomms auf Mikrochips für Smartphones liegt. Aufgrund sinkender Verkaufszahlen im Smartphone-Sektor musste Qualcomm deshalb im ersten Halbjahr Federn lassen. Allerdings sehen Experten großes Potenzial im KI-Bereich. In einem Test überzeugten Qualcomm-Chips und zeigten eine bessere Performance als die Chips von Marktführer Nvidia. Die Papiere des Chip-Produzenten verteuern sich diese Woche um 3% und kosten derzeit 120,09 US-Dollar. Anleger kaufen einen Call-Optionsschein auf Qualcomm.

2. Knock-out-Call auf JinkoSolar (WKN MB87WJ)

Für den chinesischen Photovoltaik-Spezialisten JinkoSolar ist Europa nach China der zweitgrößte Markt. Nun können sich die Chinesen über eine Auszeichnung der renommierten Forschungsorganisation EUPD als "Top Brand PV Europe Seal 2023" freuen. Für die JinkoSolar-Aktie geht es heute um 0,6% auf 41,25 Euro nach oben. An der Euwax ist ein Knock-out-Call auf JinkoSolar gefragt.

3. Knock-out-Call auf DHL Group (WKN UL0N98)

Die Deutsche Post stellt zum 01. April 2024 ihr Werbegeschäft "Einkaufaktuell", also die samstägliche Zustellung von Einzelhändler-Prospekten, ein. Die Gründe liegen in gesunkenen Werbeausgaben der Firmenkunden sowie gleichzeitig gestiegenen Kosten für Papier, Energie und Personal. Vor allem Umweltschützer zeigen sich erfreut über diese Entscheidung. Unterdessen hoben Analysten von Goldman Sachs ihr Kursziel für die DHL Group-Aktie von 43 auf 46 Euro an. Die Papiere des Logistik-Konzerns steigen um 0,18% auf 45,08 Euro. Stuttgarter Derivateanleger greifen bei einem Knock-out-Call auf die DHL Group zu.

Euwax Sentiment Index

In einem eher nachrichtenarmen Marktumfeld schwächelt der DAX heute. Am Mittag steht ein Minus von 0,15% bei 16.055 Punkten auf der Kurstafel. Die USA feiern heute ihren Unabhängigkeitstag, dementsprechend bleiben die dortigen Börsen geschlossen. Die Stimmung unter den Stuttgarter Anlegern ist gut, das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment notiert bei +50 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher?

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar eine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nicht zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=15KPKGdU_FU

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)